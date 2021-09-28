Шахтар втрачає головного бомбардира: Лассіну Траоре забрали на носилках

Траоре травмувався в зіткненні з Дамфрісом / Фото: Getty Images

Вже на 10-й хвилині Траоре невдало зіткнувся з Дензелом Дамфрісом. Нідерландець впав на ногу форварду з Буркіна-Фасо, в результаті чого та вигнулась неприродним чином. Онлайн матчу Шахтар – Інтер є на нашому сайті.

Читайте також: Шахтар – Інтер: де дивитися матч Ліги чемпіонів

Реклама

Підоспілі медики відразу показали, що Траоре потрібна заміна. Поле футболіст покинув на спеціальному автомобілі, а його ногу накрили від зайвих очей. Замість нього вийшов Тете.

Реклама

У поточному сезоні Траоре вже провів 13 матчів у всіх турнірах і забив 9 м'ячів. Втрата форварда стане суттєвою проблемою для Роберто де Дзербі.

Читайте також: Шахтар – Інтер: стрім матчу Ліги чемпіонів на YouTube