20 ноября 14:00
Львов --
Заря --
20 ноября 17:00
Шахтер --
Рух --
20 ноября 19:30
Днепр-1 --
Александрия --
21 ноября 14:00
Минай --
Ингулец --
21 ноября 17:00
Ворскла --
Мариуполь --
21 ноября 19:30
Десна --
Колос --
22 ноября 19:30
Верес --
Металлист 1925 --
27 ноября 00:00
Днепр-1 --
Ворскла --
27 ноября 00:00
Рух --
Металлист 1925 --
27 ноября 00:00
Мариуполь --
Львов --
27 ноября 00:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 00:00
Колос --
Верес --
27 ноября 00:00
Александрия --
Заря --
27 ноября 00:00
Ингулец --
Шахтер --
27 ноября 00:00
Минай --
Динамо --
4 декабря 00:00
Верес --
Динамо --
4 декабря 00:00
Шахтер --
Львов --
4 декабря 00:00
Заря --
Ингулец --
4 декабря 00:00
Металлист 1925 --
Колос --
4 декабря 00:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 00:00
Десна --
Мариуполь --
4 декабря 00:00
Днепр-1 --
Черноморец --
4 декабря 00:00
Александрия --
Минай --
23 ноября 19:45
Динамо --
Бавария --
23 ноября 19:45
Вильярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 ноября 22:00
Барселона --
Бенфика --
23 ноября 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 ноября 22:00
Лилль --
Зальцбург --
23 ноября 22:00
Севилья --
Вольфсбург --
23 ноября 22:00
Мальме --
Зенит --
23 ноября 22:00
Челси --
Ювентус --
24 ноября 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 ноября 19:45
Интер --
Шахтер --
24 ноября 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 ноября 22:00
Манчестер Сити --
ПСЖ --
24 ноября 22:00
Атлетико --
Милан --
24 ноября 22:00
Ливерпуль --
Порту --
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Шахтер – Рух: онлайн битвы за зимнее чемпионство

Любомир Луканюк
20 ноября, 09:54
"Горняки" смогут себе вернуть первую позицию в Премьер-лиге если обыграют львовский клуб с разгромным счетом

Продолжается 15-й тур чемпионата Украины по футболу. В Киеве на "Олимпийском" сегодня Шахтер сыграет с Рухом.

Матч начнется в 17:00. Мы проведем онлайн-трансляцию с видеоповторами голов.

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Турнирные расклады

Вчера Динамо разгромило Черноморец и вернуло себе первое место в УПЛ.

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Но "горняки" имеют шансы снова возглавить турнирную таблицу, для чего нужно побеждать львовян минимум с разницей в три мяча.

История противостояния

Львовский клуб лишь второй сезон проводит в высшем эшелоне украинского футбола. Поэтому команды всего два матча сыграли в УПЛ – победа Шахтера (2:0) и ничья (1:1).

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Котировки

В букмекерских конторах фавориты встречи хозяева поля. Коэффициент на победу Шахтера – 1.11, на победу Руха – 28.00, на ничью – 8.70.

Вероятность исхода: успех Руха – 5%, ничья – 12%, победа Шахтера – 83%.

Где смотреть

Поединок Шахтер – Рух в прямом эфире покажет телеканал "Футбол 2".

Интервью

Главный тренер Шахтера Роберто Де Дзерби рассказал о трансферах и прогрессе игроков.