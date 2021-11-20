Шахтер – Рух: онлайн битвы за зимнее чемпионство

Продолжается 15-й тур чемпионата Украины по футболу. В Киеве на "Олимпийском" сегодня Шахтер сыграет с Рухом.

Матч начнется в 17:00. Мы проведем онлайн-трансляцию с видеоповторами голов.

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Турнирные расклады

Вчера Динамо разгромило Черноморец и вернуло себе первое место в УПЛ.

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Но "горняки" имеют шансы снова возглавить турнирную таблицу, для чего нужно побеждать львовян минимум с разницей в три мяча.

История противостояния

Львовский клуб лишь второй сезон проводит в высшем эшелоне украинского футбола. Поэтому команды всего два матча сыграли в УПЛ – победа Шахтера (2:0) и ничья (1:1).

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Котировки

В букмекерских конторах фавориты встречи хозяева поля. Коэффициент на победу Шахтера – 1.11, на победу Руха – 28.00, на ничью – 8.70.

Вероятность исхода: успех Руха – 5%, ничья – 12%, победа Шахтера – 83%.

Где смотреть

Поединок Шахтер – Рух в прямом эфире покажет телеканал "Футбол 2".

Интервью

Главный тренер Шахтера Роберто Де Дзерби рассказал о трансферах и прогрессе игроков.