Шахтар – Рух: онлайн битви за зимове чемпіонство

Триває 15-й тур чемпіонату України з футболу . У Києві на "Олімпійському" сьогодні Шахтар зіграє із Рухом.

Матч розпочнеться о 17:00. Ми проведемо онлайн-трансляцію із відеоповторами голів.

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Турнірні розклади

Вчора Динамо розгромило Чорноморець та повернуло собі перше місце в УПЛ.

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Але "гірники" мають шанси знову очолити турнірну таблицю, для чого треба перемагати львів'ян щонайменше з різницею у три м'ячі.

Історія протистояння

Львівський клуб лише другий сезон проводить у найвищому ешелоні українського футболу. Тому команди лише два матчі зіграли в УПЛ – перемога Шахтаря (2:0) та нічия (1:1).

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Котирування

У букмекерських конторах переможці зустрічі господарі поля. Коефіцієнт на перемогу Шахтаря – 1.11, на перемогу Руху – 28.00, на нічию – 8.70.

Імовірність результату: успіх Руху – 5%, нічия – 12%, перемога Шахтаря – 83%.

Де дивитись

Поєдинок "Шахтар – Рух" у прямому ефірі покаже телеканал "Футбол 2".

Інтерв'ю

Головний тренер Шахтаря Роберто Де Дзербі розповів про трансфери та прогрес гравців.