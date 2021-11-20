20 листопада 14:00
Львів --
Зоря --
20 листопада 17:00
Шахтар --
Рух --
20 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Олександрія --
21 листопада 14:00
Минай --
Інгулець --
21 листопада 17:00
Ворскла --
Маріуполь --
21 листопада 19:30
Десна --
Колос --
22 листопада 19:30
Верес --
Металіст 1925 --
27 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Ворскла --
27 листопада 00:00
Рух --
Металіст 1925 --
27 листопада 00:00
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 00:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 00:00
Колос --
Верес --
27 листопада 00:00
Олександрія --
Зоря --
27 листопада 00:00
Інгулець --
Шахтар --
27 листопада 00:00
Минай --
Динамо --
4 грудня 00:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 00:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 00:00
Зоря --
Інгулець --
4 грудня 00:00
Металіст 1925 --
Колос --
4 грудня 00:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 00:00
Десна --
Маріуполь --
4 грудня 00:00
Дніпро-1 --
Чорноморець --
4 грудня 00:00
Олександрія --
Минай --
23 листопада 19:45
Динамо --
Баварія --
23 листопада 19:45
Вільярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 листопада 22:00
Барселона --
Бенфіка --
23 листопада 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 листопада 22:00
Лілль --
Зальцбург --
23 листопада 22:00
Севілья --
Вольфсбург --
23 листопада 22:00
Мальме --
Зеніт --
23 листопада 22:00
Челсі --
Ювентус --
24 листопада 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 листопада 19:45
Інтер --
Шахтар --
24 листопада 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
ПСЖ --
24 листопада 22:00
Атлетіко --
Мілан --
24 листопада 22:00
Ліверпуль --
Порту --
24 листопада 22:00
Спортинг --
Боруссія Д --
24 листопада 22:00
Шериф --
Реал --
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Шахтар – Рух: онлайн битви за зимове чемпіонство

Любомир Луканюк
20 листопада, 09:54
"Гірники" зможуть собі повернути першу позицію у Прем'єр-лізі, якщо обіграють львівський клуб з розгромним рахунком

Триває 15-й тур чемпіонату України з футболу . У Києві на "Олімпійському" сьогодні Шахтар зіграє із Рухом.

Матч розпочнеться о 17:00. Ми проведемо онлайн-трансляцію із відеоповторами голів.

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Турнірні розклади

Вчора Динамо розгромило Чорноморець та повернуло собі перше місце в УПЛ.

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Але "гірники" мають шанси знову очолити турнірну таблицю, для чого треба перемагати львів'ян щонайменше з різницею у три м'ячі.

Історія протистояння

Львівський клуб лише другий сезон проводить у найвищому ешелоні українського футболу. Тому команди лише два матчі зіграли в УПЛ – перемога Шахтаря (2:0) та нічия (1:1).

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Котирування

У букмекерських конторах переможці зустрічі господарі поля. Коефіцієнт на перемогу Шахтаря – 1.11, на перемогу Руху – 28.00, на нічию – 8.70.

Імовірність результату: успіх Руху – 5%, нічия – 12%, перемога Шахтаря – 83%.

Де дивитись

Поєдинок "Шахтар – Рух" у прямому ефірі покаже телеканал "Футбол 2".

Інтерв'ю

Головний тренер Шахтаря Роберто Де Дзербі розповів про трансфери та прогрес гравців.