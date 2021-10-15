Шахтер против Зари и другие матчи УПЛ: расписание и трансляции поединков 11-го тура

Матч Заря - Шахтер - центральный в эти выходные
После паузы на отборочные матчи ЧМ-2022 возобновляется чемпионат Украины. На этих выходных будет сыгран 11-й тур. Но вместо восьми пройдет лишь семь поединков.
У футболистов Руха обнаружили коронавирусную инфекцию. Поэтому поединок львовской команды против Ингульца перенесен.
Пятница, 15 октября
17:00. Шахтер – Заря
Онлайн-трансляция
ТВ: Футбол 1
Букмекеры: 1.33 – 4.90 – 10.50
Суббота, 16 октября
14:00. Мариуполь – Металлист 1925
ТВ: Футбол 2
Букмекеры: 2.70 – 3.24 – 2.70
17:00. Львов – Динамо
ТВ: Футбол 2
Букмекеры: 11.50 – 5.90 – 1.25
19:30. Днепр-1 – Колос
ТВ: УНИАН
Букмекеры: 1.66 – 3.80 – 5.35
Воскресенье, 17 октября
14:00. Минай – Десна
ТВ: Футбол 1
Букмекеры: 3.54 – 3.44 – 2.09
19:30. Александрия – Ворскла
ТВ: Футбол 1
Букмекеры: 2.85 – 3.24 – 2.55
Понедельник, 18 октября
19:30. Черноморец – Верес
ТВ: Футбол 1
Букмекеры: 2.60 – 3.34 – 2.70
Турнирная таблица