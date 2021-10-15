Шахтер против Зари и другие матчи УПЛ: расписание и трансляции поединков 11-го тура

Матч Заря - Шахтер - центральный в эти выходные

После паузы на отборочные матчи ЧМ-2022 возобновляется чемпионат Украины. На этих выходных будет сыгран 11-й тур. Но вместо восьми пройдет лишь семь поединков.

У футболистов Руха обнаружили коронавирусную инфекцию. Поэтому поединок львовской команды против Ингульца перенесен.

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Пятница, 15 октября

17:00. Шахтер – Заря

Онлайн-трансляция

ТВ: Футбол 1

Букмекеры: 1.33 – 4.90 – 10.50

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Суббота, 16 октября

14:00. Мариуполь – Металлист 1925

ТВ: Футбол 2

Букмекеры: 2.70 – 3.24 – 2.70

17:00. Львов – Динамо

ТВ: Футбол 2

Букмекеры: 11.50 – 5.90 – 1.25

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19:30. Днепр-1 – Колос

ТВ: УНИАН

Букмекеры: 1.66 – 3.80 – 5.35

Воскресенье, 17 октября

14:00. Минай – Десна

ТВ: Футбол 1

Букмекеры: 3.54 – 3.44 – 2.09

19:30. Александрия – Ворскла

ТВ: Футбол 1

Букмекеры: 2.85 – 3.24 – 2.55

Понедельник, 18 октября

19:30. Черноморец – Верес

ТВ: Футбол 1

Букмекеры: 2.60 – 3.34 – 2.70

Турнирная таблица