15 октября 11’
Шахтер 1
Заря 0
16 октября 14:00
Мариуполь --
Металлист 1925 --
16 октября 17:00
Львов --
Динамо --
16 октября 19:30
Днепр-1 --
Колос --
17 октября 14:00
Минай --
Десна --
17 октября 17:00
Ингулец --
Рух --
17 октября 19:30
Александрия --
Ворскла --
18 октября 19:30
Черноморец --
Верес --
22 октября 17:00
Десна --
Александрия --
22 октября 19:30
Металлист 1925 --
Ингулец --
23 октября 14:00
Верес --
Мариуполь --
23 октября 17:00
Ворскла --
Шахтер --
23 октября 19:30
Черноморец --
Львов --
24 октября 14:00
Рух --
Минай --
24 октября 17:00
Динамо --
Днепр-1 --
24 октября 19:30
Заря --
Колос --
19 октября 19:45
Брюгге --
Манчестер Сити --
19 октября 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 октября 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 октября 22:00
Порту --
Милан --
19 октября 22:00
Атлетико --
Ливерпуль --
19 октября 22:00
Аякс --
Боруссия Д --
19 октября 22:00
Интер --
Шериф --
19 октября 22:00
Шахтер --
Реал --
20 октября 19:45
Барселона --
Динамо --
20 октября 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 октября 22:00
Бенфика --
Бавария --
20 октября 22:00
Янг Бойз --
Вильярреал --
20 октября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 октября 22:00
Лилль --
Севилья --
20 октября 22:00
Челси --
Мальме --
20 октября 22:00
Зенит --
Ювентус --
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Главная Новости спорта ЧУ по футболу

Шахтер против Зари и другие матчи УПЛ: расписание и трансляции поединков 11-го тура

Любомир Луканюк
15 октября, 16:42
Лишь семь матчей чемпионата Украины будет сыграно в 11-м туре. Встречу Рух – Ингулец перенесли из-за вспышки COVID-19 во львовском клубе

Матч Заря - Шахтер - центральный в эти выходные

После паузы на отборочные матчи ЧМ-2022 возобновляется чемпионат Украины. На этих выходных будет сыгран 11-й тур. Но вместо восьми пройдет лишь семь поединков.

У футболистов Руха обнаружили коронавирусную инфекцию. Поэтому поединок львовской команды против Ингульца перенесен.

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Пятница, 15 октября

17:00. Шахтер – Заря
Онлайн-трансляция
ТВ: Футбол 1
Букмекеры: 1.33 – 4.90 – 10.50

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Суббота, 16 октября

14:00. Мариуполь – Металлист 1925
ТВ: Футбол 2
Букмекеры: 2.70 – 3.24 – 2.70

17:00. Львов – Динамо
ТВ: Футбол 2
Букмекеры: 11.50 – 5.90 – 1.25

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19:30. Днепр-1 – Колос
ТВ: УНИАН
Букмекеры: 1.66 – 3.80 – 5.35

Воскресенье, 17 октября

14:00. Минай – Десна
ТВ: Футбол 1
Букмекеры: 3.54 – 3.44 – 2.09

19:30. Александрия – Ворскла
ТВ: Футбол 1
Букмекеры: 2.85 – 3.24 – 2.55

Понедельник, 18 октября

19:30. Черноморец – Верес
ТВ: Футбол 1
Букмекеры: 2.60 – 3.34 – 2.70

Турнирная таблица

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