Шахтар проти Зорі та інші матчі УПЛ: розклад і трансляції поєдинків 11-го туру

Після паузи на відбіркові матчі ЧС-2022 поновлюється чемпіонат України. Цими вихідними буде зіграно 11-й тур. Але замість восьми пройде лише сім поєдинків.

У футболістів Руху виявили коронавірусну інфекцію. Тому поєдинок львівської команди проти Інгульця перенесений.

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П'ятниця, 15 жовтня

17:00. Шахтар – Зоря

Онлайн-трансляція

ТВ: Футбол 1

Букмекери: 1.33 – 4.90 – 10.50

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Субота, 16 жовтня

14:00. Маріуполь – Металіст 1925

ТВ: Футбол 2

Букмекери: 2.70 – 3.24 – 2.70

17:00. Львів – Динамо

ТВ: Футбол 2

Букмекери: 11.50 – 5.90 – 1.25

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19:30. Дніпро-1 – Колос

ТВ: УНІАН

Букмекери: 1.66 – 3.80 – 5.35

Неділя, 17 жовтня

14:00. Минай – Десна

ТВ: Футбол 1

Букмекери: 3.54 – 3.44 – 2.09

19:30. Олександрія – Ворскла

ТВ: Футбол 1

Букмекери: 2.85 – 3.24 – 2.55

Понеділок, 18 жовтня

19:30. Чорноморець – Верес

ТВ: Футбол 1

Букмекери: 2.60 – 3.34 – 2.70

Турнірна таблиця