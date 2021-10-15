Шахтар проти Зорі та інші матчі УПЛ: розклад і трансляції поєдинків 11-го туру

Після паузи на відбіркові матчі ЧС-2022 поновлюється чемпіонат України. Цими вихідними буде зіграно 11-й тур. Але замість восьми пройде лише сім поєдинків.
У футболістів Руху виявили коронавірусну інфекцію. Тому поєдинок львівської команди проти Інгульця перенесений.
П'ятниця, 15 жовтня
17:00. Шахтар – Зоря
Онлайн-трансляція
ТВ: Футбол 1
Букмекери: 1.33 – 4.90 – 10.50
Субота, 16 жовтня
14:00. Маріуполь – Металіст 1925
ТВ: Футбол 2
Букмекери: 2.70 – 3.24 – 2.70
17:00. Львів – Динамо
ТВ: Футбол 2
Букмекери: 11.50 – 5.90 – 1.25
19:30. Дніпро-1 – Колос
ТВ: УНІАН
Букмекери: 1.66 – 3.80 – 5.35
Неділя, 17 жовтня
14:00. Минай – Десна
ТВ: Футбол 1
Букмекери: 3.54 – 3.44 – 2.09
19:30. Олександрія – Ворскла
ТВ: Футбол 1
Букмекери: 2.85 – 3.24 – 2.55
Понеділок, 18 жовтня
19:30. Чорноморець – Верес
ТВ: Футбол 1
Букмекери: 2.60 – 3.34 – 2.70
Турнірна таблиця