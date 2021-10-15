15 жовтня 39’
Шахтар 3
Зоря 0
16 жовтня 14:00
Маріуполь --
Металіст 1925 --
16 жовтня 17:00
Львів --
Динамо --
16 жовтня 19:30
Дніпро-1 --
Колос --
17 жовтня 14:00
Минай --
Десна --
17 жовтня 17:00
Інгулець --
Рух --
17 жовтня 19:30
Олександрія --
Ворскла --
18 жовтня 19:30
Чорноморець --
Верес --
22 жовтня 17:00
Десна --
Олександрія --
22 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Інгулець --
23 жовтня 14:00
Верес --
Маріуполь --
23 жовтня 17:00
Ворскла --
Шахтар --
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
24 жовтня 14:00
Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
19 жовтня 19:45
Брюгге --
Манчестер Сіті --
19 жовтня 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 жовтня 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 жовтня 22:00
Порту --
Мілан --
19 жовтня 22:00
Атлетіко --
Ліверпуль --
19 жовтня 22:00
Аякс --
Боруссія Д --
19 жовтня 22:00
Інтер --
Шериф --
19 жовтня 22:00
Шахтар --
Реал --
20 жовтня 19:45
Барселона --
Динамо --
20 жовтня 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 жовтня 22:00
Бенфіка --
Баварія --
20 жовтня 22:00
Янг Бойз --
Вільярреал --
20 жовтня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 жовтня 22:00
Лілль --
Севілья --
20 жовтня 22:00
Челсі --
Мальме --
20 жовтня 22:00
Зеніт --
Ювентус --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт ЧУ з футболу

Шахтар проти Зорі та інші матчі УПЛ: розклад і трансляції поєдинків 11-го туру

Любомир Луканюк
15 жовтня, 16:42
Лише сім матчів чемпіонату України буде зіграно в 11-му турі. Зустріч Рух – Інгулець перенесли через спалах COVID-19 у львівському клубі

Після паузи на відбіркові матчі ЧС-2022 поновлюється чемпіонат України. Цими вихідними буде зіграно 11-й тур. Але замість восьми пройде лише сім поєдинків.

У футболістів Руху виявили коронавірусну інфекцію. Тому поєдинок львівської команди проти Інгульця перенесений.

Реклама

П'ятниця, 15 жовтня

17:00. Шахтар – Зоря
Онлайн-трансляція
ТВ: Футбол 1
Букмекери: 1.33 – 4.90 – 10.50

Реклама

Субота, 16 жовтня

14:00. Маріуполь – Металіст 1925
ТВ: Футбол 2
Букмекери: 2.70 – 3.24 – 2.70

17:00. Львів – Динамо
ТВ: Футбол 2
Букмекери: 11.50 – 5.90 – 1.25

Реклама

19:30. Дніпро-1 – Колос
ТВ: УНІАН
Букмекери: 1.66 – 3.80 – 5.35

Неділя, 17 жовтня

14:00. Минай – Десна
ТВ: Футбол 1
Букмекери: 3.54 – 3.44 – 2.09

19:30. Олександрія – Ворскла
ТВ: Футбол 1
Букмекери: 2.85 – 3.24 – 2.55

Понеділок, 18 жовтня

19:30. Чорноморець – Верес
ТВ: Футбол 1
Букмекери: 2.60 – 3.34 – 2.70

Турнірна таблиця

Реклама