Шахтер – Заря: онлайн матча чемпионата Украины

В пятницу, 15 октября, возобновляется чемпионат Украины. В центральном поединке 11-го тура Шахтер встретится с Зарей. Следите за матчем в нашем онлайне

Поединок пройдет в НСК "Олимпийский" и начнется в 17:00. Мы проведет онлайн-трансляция с видео голов и описанием всех ключевых моментов.

ОНЛАЙН ШАХТЕР – ЗАРЯ

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ТУРНИРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

На поле сойдутся серебряный и бронзовый призеры прошлого розыгрыша Премьер-лиги. В текущем сезоне Шахтер идет на втором месте, а Заря – четвертая, но отстает от "горняков" всего на три бала.

Больше Позиция Команда И В Н П Заб. Пр. Разн. О Результаты последних матчей 1 Динамо Дин 10 8 2 0 25 2 23 26 Забитые 25 Пропущеные 2 Разница 23 Результаты последних матчей: Н В В В В 2 Шахтер Шах 10 7 2 1 23 5 18 23 Забитые 23 Пропущеные 5 Разница 18 Результаты последних матчей: Н В В В Н 3 Ворскла Вор 10 6 3 1 19 7 12 21 Забитые 19 Пропущеные 7 Разница 12 Результаты последних матчей: В В В Н П 4 Заря Зар 10 6 2 2 22 9 13 20 Забитые 22 Пропущеные 9 Разница 13 Результаты последних матчей: В В В Н В 5 Днепр-1 Дне 10 6 1 3 14 12 2 19 Забитые 14 Пропущеные 12 Разница 2 Результаты последних матчей: В П В П В 6 Александрия Але 10 5 3 2 10 7 3 18 Забитые 10 Пропущеные 7 Разница 3 Результаты последних матчей: Н В П В Н 7 Десна Дес 10 5 1 4 13 16 -3 16 Забитые 13 Пропущеные 16 Разница -3 Результаты последних матчей: П П В Н П 8 Металлист 1925 Мет 10 4 1 5 9 13 -4 13 Забитые 9 Пропущеные 13 Разница -4 Результаты последних матчей: В В Н П П 9 Верес Вер 10 3 3 4 9 12 -3 12 Забитые 9 Пропущеные 12 Разница -3 Результаты последних матчей: Н П П В В 10 Рух Рух 10 3 2 5 8 12 -4 11 Забитые 8 Пропущеные 12 Разница -4 Результаты последних матчей: В П П Н В 11 Колос Кол 9 3 2 4 7 14 -7 11 Забитые 7 Пропущеные 14 Разница -7 Результаты последних матчей: В П В П П 12 Ингулец Инг 10 2 2 6 9 18 -9 8 Забитые 9 Пропущеные 18 Разница -9 Результаты последних матчей: П Н П П В 13 Львов Льв 10 1 3 6 6 15 -9 6 Забитые 6 Пропущеные 15 Разница -9 Результаты последних матчей: П В Н П П 14 Минай Мин 9 1 3 5 6 12 -6 6 Забитые 6 Пропущеные 12 Разница -6 Результаты последних матчей: П П П Н Н 15 Черноморец Чер 10 1 3 6 11 24 -13 6 Забитые 11 Пропущеные 24 Разница -13 Результаты последних матчей: П Н П Н Н 16 Мариуполь Мар 10 1 1 8 12 25 -13 4 Забитые 12 Пропущеные 25 Разница -13 Результаты последних матчей: П П П В П

ФОРМА КОМАНД

В прошлом туре Шахтер разошелся миром с Динамо, упустив возможность догнать киевлян, поэтому терять очки команде Роберто де Дзерби очень нежелательно.

Заря разобралась с одним из конкурентов на медали Десной – 2:0. Луганчане не проигрывают уже семь матчей подряд, с 8 августа, когда команда Скрипника уступила Динамо.

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

Команды провели между собой уже 48 матчей в рамках чемпионата Украины. Шахтер выиграл 38 из них, на счету Зари всего семь побед. Однако в четырех последних поединках команда Виктора Скрипника отобрала у "горняков" 10 очков, так что легкой прогулки сегодня точно не будет.

СОСТАВ

В предварительную заявку Шахтера вошли 22 футболиста. Сергей Кривцов пропускает этот тур из-за перебора желтых карточек. У Зари по этой же причине поединок пропустит Дмитрий Хомченовский.

Вратари: Шевченко, Пятов, Трубин

Шевченко, Пятов, Трубин Защитники: Додо, Витао, Марлон, Матвиенко, Конопля, Исмаили, Бондарь

Додо, Витао, Марлон, Матвиенко, Конопля, Исмаили, Бондарь Полузащитники: Степаненко, Майкон, Маркос Антонио, Марлос, Тете, Соломон, Мудрик, Алан Патрик Судаков, Педриньо

Степаненко, Майкон, Маркос Антонио, Марлос, Тете, Соломон, Мудрик, Алан Патрик Судаков, Педриньо Нападающие: Сикан, Фернандо

Подготовка Шахтера:

Как готовилась Заря:

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Олег Кузнецов, экс-игрок Динамо: "Виктору Скрипнику, возможно, было легче тренировать команду во время паузы в чемпионате, поскольку у луганчан сборников было не так много. Тем не менее бразильцы Шахтера получили возможность отдохнуть больше обычного. На иностранцев Роберто Де Дзерби, думаю, и сделает ставку в этом матче. Шахтер победит со счетом 2:1."

БУКМЕКЕРЫ

Аналитики считают Шахтер безоговорочным фаворитом встречи: коэффициент на победу команды Роберто де Дзерби – 1.33, на ничью – 4.90, на победу Зари – 10.50.

ГДЕ СМОТРЕТЬ

Матч Шахтер в прямом эфире покажут на телеканале "Футбол-1", который доступен с помощью сервиса OLL.TV. Трансляция начнется в 17:00.