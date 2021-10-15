15 октября 19:30
Шахтер --
Заря --
16 октября 14:00
Мариуполь --
Металлист 1925 --
16 октября 17:00
Львов --
Динамо --
16 октября 19:30
Днепр-1 --
Колос --
17 октября 14:00
Минай --
Десна --
17 октября 17:00
Ингулец --
Рух --
17 октября 19:30
Александрия --
Ворскла --
18 октября 19:30
Черноморец --
Верес --
22 октября 17:00
Десна --
Александрия --
22 октября 19:30
Металлист 1925 --
Ингулец --
23 октября 14:00
Верес --
Мариуполь --
23 октября 17:00
Ворскла --
Шахтер --
23 октября 19:30
Черноморец --
Львов --
24 октября 14:00
Рух --
Минай --
24 октября 17:00
Динамо --
Днепр-1 --
24 октября 19:30
Заря --
Колос --
19 октября 19:45
Брюгге --
Манчестер Сити --
19 октября 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 октября 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 октября 22:00
Порту --
Милан --
19 октября 22:00
Атлетико --
Ливерпуль --
19 октября 22:00
Аякс --
Боруссия Д --
19 октября 22:00
Интер --
Шериф --
19 октября 22:00
Шахтер --
Реал --
20 октября 19:45
Барселона --
Динамо --
20 октября 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 октября 22:00
Бенфика --
Бавария --
20 октября 22:00
Янг Бойз --
Вильярреал --
20 октября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 октября 22:00
Лилль --
Севилья --
20 октября 22:00
Челси --
Мальме --
20 октября 22:00
Зенит --
Ювентус --
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Шахтер

17:00

Заря

Матч не начался
Серия пенальти
Начало матча
Перерыв
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СЕГОДНЯ Новости спорта ЧУ по футболу

Шахтер – Заря: онлайн матча чемпионата Украины

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
15 октября, 15:52
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В пятницу, 15 октября, возобновляется чемпионат Украины. В центральном поединке 11-го тура Шахтер встретится с Зарей. Следите за матчем в нашем онлайне

Поединок пройдет в НСК "Олимпийский" и начнется в 17:00. Мы проведет онлайн-трансляция с видео голов и описанием всех ключевых моментов.

Трансляцию матча
смотрите на olltv
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ОНЛАЙН ШАХТЕР – ЗАРЯ

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ТУРНИРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

На поле сойдутся серебряный и бронзовый призеры прошлого розыгрыша Премьер-лиги. В текущем сезоне Шахтер идет на втором месте, а Заря – четвертая, но отстает от "горняков" всего на три бала.

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Позиция
Команда
И
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Н
П
Заб.
Пр.
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О
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1
Динамо Динамо Дин
10
8
2
0
25
2
23
26
Забитые 25
Пропущеные 2
Разница 23
Результаты последних матчей: Н В В В В
2
Шахтер Шахтер Шах
10
7
2
1
23
5
18
23
Забитые 23
Пропущеные 5
Разница 18
Результаты последних матчей: Н В В В Н
3
Ворскла Ворскла Вор
10
6
3
1
19
7
12
21
Забитые 19
Пропущеные 7
Разница 12
Результаты последних матчей: В В В Н П
4
Заря Заря Зар
10
6
2
2
22
9
13
20
Забитые 22
Пропущеные 9
Разница 13
Результаты последних матчей: В В В Н В
5
Днепр-1 Днепр-1 Дне
10
6
1
3
14
12
2
19
Забитые 14
Пропущеные 12
Разница 2
Результаты последних матчей: В П В П В
6
Александрия Александрия Але
10
5
3
2
10
7
3
18
Забитые 10
Пропущеные 7
Разница 3
Результаты последних матчей: Н В П В Н
7
Десна Десна Дес
10
5
1
4
13
16
-3
16
Забитые 13
Пропущеные 16
Разница -3
Результаты последних матчей: П П В Н П
8
Металлист 1925 Металлист 1925 Мет
10
4
1
5
9
13
-4
13
Забитые 9
Пропущеные 13
Разница -4
Результаты последних матчей: В В Н П П
9
Верес Верес Вер
10
3
3
4
9
12
-3
12
Забитые 9
Пропущеные 12
Разница -3
Результаты последних матчей: Н П П В В
10
Рух Рух Рух
10
3
2
5
8
12
-4
11
Забитые 8
Пропущеные 12
Разница -4
Результаты последних матчей: В П П Н В
11
Колос Колос Кол
9
3
2
4
7
14
-7
11
Забитые 7
Пропущеные 14
Разница -7
Результаты последних матчей: В П В П П
12
Ингулец Ингулец Инг
10
2
2
6
9
18
-9
8
Забитые 9
Пропущеные 18
Разница -9
Результаты последних матчей: П Н П П В
13
Львов Львов Льв
10
1
3
6
6
15
-9
6
Забитые 6
Пропущеные 15
Разница -9
Результаты последних матчей: П В Н П П
14
Минай Минай Мин
9
1
3
5
6
12
-6
6
Забитые 6
Пропущеные 12
Разница -6
Результаты последних матчей: П П П Н Н
15
Черноморец Черноморец Чер
10
1
3
6
11
24
-13
6
Забитые 11
Пропущеные 24
Разница -13
Результаты последних матчей: П Н П Н Н
16
Мариуполь Мариуполь Мар
10
1
1
8
12
25
-13
4
Забитые 12
Пропущеные 25
Разница -13
Результаты последних матчей: П П П В П

ФОРМА КОМАНД

В прошлом туре Шахтер разошелся миром с Динамо, упустив возможность догнать киевлян, поэтому терять очки команде Роберто де Дзерби очень нежелательно.

Заря разобралась с одним из конкурентов на медали Десной – 2:0. Луганчане не проигрывают уже семь матчей подряд, с 8 августа, когда команда Скрипника уступила Динамо.

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

Команды провели между собой уже 48 матчей в рамках чемпионата Украины. Шахтер выиграл 38 из них, на счету Зари всего семь побед. Однако в четырех последних поединках команда Виктора Скрипника отобрала у "горняков" 10 очков, так что легкой прогулки сегодня точно не будет.

СОСТАВ

В предварительную заявку Шахтера вошли 22 футболиста. Сергей Кривцов пропускает этот тур из-за перебора желтых карточек. У Зари по этой же причине поединок пропустит Дмитрий Хомченовский.

  • Вратари: Шевченко, Пятов, Трубин
  • Защитники: Додо, Витао, Марлон, Матвиенко, Конопля, Исмаили, Бондарь
  • Полузащитники: Степаненко, Майкон, Маркос Антонио, Марлос, Тете, Соломон, Мудрик, Алан Патрик Судаков, Педриньо
  • Нападающие: Сикан, Фернандо

Подготовка Шахтера:

Как готовилась Заря:

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Олег Кузнецов, экс-игрок Динамо: "Виктору Скрипнику, возможно, было легче тренировать команду во время паузы в чемпионате, поскольку у луганчан сборников было не так много. Тем не менее бразильцы Шахтера получили возможность отдохнуть больше обычного. На иностранцев Роберто Де Дзерби, думаю, и сделает ставку в этом матче. Шахтер победит со счетом 2:1."

БУКМЕКЕРЫ

Аналитики считают Шахтер безоговорочным фаворитом встречи: коэффициент на победу команды Роберто де Дзерби – 1.33, на ничью – 4.90, на победу Зари – 10.50.

ГДЕ СМОТРЕТЬ

Матч Шахтер в прямом эфире покажут на телеканале "Футбол-1", который доступен с помощью сервиса OLL.TV. Трансляция начнется в 17:00.

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Заря

1.55

4.50

5.55

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1
Динамо
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Шахтер
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Ворскла
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Заря
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5
Днепр-1
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6
Александрия
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7
Десна
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8
Металлист 1925
10
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9
Верес
10
9:12
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Рух
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11
Колос
9
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11
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Ингулец
10
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Львов
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