Шахтер представляет новую форму: онлайн видеотрансляция

Шахтер представит новую форму / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"
Сегодня донецкий Шахтер представит комплект формы от нового технического спонсора. Презентация новой экипировки пройдет в "Украинском доме", который специально к событию украсили в оранжево-черные цвета. Начало трансляции – в 21:00.
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"Шахтер верен наследию родного края. В новых комплектах формы, разработанных глобальным спортивным брендом Puma, традиции шахтеров объединяются с современными тенденциями", – говорится в анонсе презентации.
Отметим, что Шахтер сменил технического спонсора впервые за 12 лет. О заключении контракта с американской компанией стало известно еще в 2020 году, но прошлый сезон "горняки" доигрывали в комплекте предыдущего производителя.
Отметим, что первый матч в новой форме Шахтер проведет 24 июля – на НСК "Олимпийский" "горняки" примут Ингулец.
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