Шахтар представляє нову форму: онлайн-відеотрансляція

У новому сезоні Шахтар виступатиме у формі від нового виробника. Сьогодні "гірники" представлять нову екіпіровку в "Українському домі" і проведуть онлайн-трансляцію заходу

Шахтар представить нову форму / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Сьогодні донецький Шахтар представить комплект форми від нового технічного спонсора. Презентація нової екіпіровки відбудеться в "Українському домі", який спеціально до події прикрасили в оранжево-чорні кольори. Початок трансляції – о 21:00.

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"Шахтар є вірним спадщині рідного краю. У нових комплектах форми, розроблених глобальним спортивним брендом Puma, традиції шахтарів об'єднуються із сучасними тенденціями", – йдеться в анонсі презентації.

Зазначимо, що Шахтар змінив технічного спонсора вперше за 12 років. Про укладення контракту з німецькою компанією стало відомо ще в 2020 році, але минулий сезон "гірники" догравали в комплекті попереднього виробника.

Зазначимо, що перший матч у новій формі Шахтар проведе 24 липня – на НСК "Олімпійський" "гірники" приймуть Інгулець.