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Український дім навпроти стадіону "Динамо" став помаранчево-чорним через Шахтар

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
15 липня, 14:08
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Донецький Шахтар прикрасив величезними клубними банерами Український дім, де сьогодні ввечері відбудеться презентація нової форми гірників – на сезон-2021/22
Колаж - "Сьогодні"
Колаж - "Сьогодні" / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар", Офіційний сайт ФК "Динамо"

У четвер, 15 липня, Шахтар представить нову форму, в якій виступатиме в сезоні-2021/22.

Захід відбудеться в Києві, в Українському домі – навпроти стадіону "Динамо". Початок – о 21:00.

Цікаво, що перед презентацією Шахтар розмістив величезні банери свого клубу на фасаді Українського дому.

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Зазначимо, що перший матч у новій формі Шахтар проведе 24 липня – на НСК "Олімпійський" "гірники" прийматимуть Інгулець.

Це буде також перша офіційна гра донеччан під керівництвом нового тренера – італійця Роберто Де Дзербі.

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