Шахтер открыл новые школы в Харькове, Одессе и Житомире

Шахтер открыл собственные школы еще в трех городах / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"
Три новые футбольные школы для детей в возрасте от 2 до 8 лет открылись в Харькове, Одессе и Житомире.
Пробное бесплатное занятие посетило уже более 100 мальчиков и девочек. Тренировки в Shakhtar Football School проводятся по уникальной методологии, составленной специалистами Академии клуба, сообщается на сайте Шахтера.
Вместе с открывшимися школами проект насчитывает уже 14 филиалов в 10 городах Украины: Броварах, Полтаве, Виннице, Борисполе, Херсоне, Запорожье, Киеве, Харькове, Одессе и Житомире.
Первое занятие в школах – бесплатное. Любой желающий ребенок может посетить тренировку и попробовать свои силы.
Лучшие ученики Shakhtar Football School со временем получат возможность пройти просмотр в Академию Шахтера.
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