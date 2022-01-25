Шахтар відкрив нові школи у Харкові, Одесі та Житомирі

Шахтар відкрив власні школи ще в трьох містах / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"
Три нові футбольні школи для дітей віком від 2 до 8 років відкрилися у Харкові, Одесі та Житомирі.
Пробне безкоштовне заняття відвідало вже понад 100 хлопчиків та дівчаток. Тренування в Shakhtar Football School проводяться за унікальною методологією, складеною фахівцями Академії клубу, повідомляється на сайті Шахтаря.
Разом зі школами, що відкрилися раніше, проєкт налічує вже 14 філій у 10 містах України: Броварах, Полтаві, Вінниці, Борисполі, Херсоні, Запоріжжі, Києві, Харкові, Одесі та Житомирі.
Перше заняття у школах – безкоштовне. Будь-яка бажаюча дитина може відвідати тренування та спробувати свої сили.
Найкращі учні Shakhtar Football School згодом матимуть можливість пройти перегляд до Академії Шахтаря.
Шахтар у міжсезоння:
- Славне було полювання! Шахтар знищив австрійських вовків
- Голам так не радіє: футболіст Шахтаря впізнав стать своєї дитини (фото)
- Шахтарю не потрібний: Коноплянка шукає собі нову команду
- Шахтар полетів на збори до Туреччини з новачками, але без Коноплянки
- Привіз привіт від Тайсона. Шахтар посилився черговим діамантом