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Шахтар відкрив нові школи у Харкові, Одесі та Житомирі

Олександр Трикіша
25 січня, 16:57
Shakhtar Football School продовжує розширювати мережу академій гірників. Нові школи були відкриті ще у трьох містах

Шахтар відкрив власні школи ще в трьох містах / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Три нові футбольні школи для дітей віком від 2 до 8 років відкрилися у Харкові, Одесі та Житомирі.

Пробне безкоштовне заняття відвідало вже понад 100 хлопчиків та дівчаток. Тренування в Shakhtar Football School проводяться за унікальною методологією, складеною фахівцями Академії клубу, повідомляється на сайті Шахтаря.

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Разом зі школами, що відкрилися раніше, проєкт налічує вже 14 філій у 10 містах України: Броварах, Полтаві, Вінниці, Борисполі, Херсоні, Запоріжжі, Києві, Харкові, Одесі та Житомирі.

Перше заняття у школах – безкоштовне. Будь-яка бажаюча дитина може відвідати тренування та спробувати свої сили.

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Найкращі учні Shakhtar Football School згодом матимуть можливість пройти перегляд до Академії Шахтаря.

Шахтар у міжсезоння: