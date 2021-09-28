28 сентября 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 сентября 19:45
Шахтер --
Интер --
28 сентября 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сити --
28 сентября 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 сентября 22:00
Порту --
Ливерпуль --
28 сентября 22:00
Милан --
Атлетико --
28 сентября 22:00
Боруссия Д --
Спортинг --
28 сентября 22:00
Реал --
Шериф --
29 сентября 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 сентября 19:45
Зенит --
Мальме --
29 сентября 22:00
Бавария --
Динамо --
29 сентября 22:00
Бенфика --
Барселона --
29 сентября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вильярреал --
29 сентября 22:00
Вольфсбург --
Севилья --
29 сентября 22:00
Зальцбург --
Лилль --
29 сентября 22:00
Ювентус --
Челси --
1 октября 19:30
Мариуполь --
Рух --
2 октября 14:00
Колос --
Черноморец --
2 октября 17:00
Львов --
Днепр-1 --
2 октября 19:30
Ворскла --
Ингулец --
3 октября 14:00
Верес --
Александрия --
3 октября 17:00
Заря --
Десна --
3 октября 17:00
Металлист 1925 --
Минай --
3 октября 19:30
Динамо --
Шахтер --
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Главная Новости спорта Лига чемпионов 2020/2021

Шахтер – Интер: во сколько и где смотреть матч Лиги чемпионов

Олег Люлька
28 сентября, 14:51
Поединок между "горняками" и чемпионами Италии состоится во вторник, 28 сентября, на НСК "Олимпийский". Начало – в 19:45. Вашему вниманию список ресурсов, на которых можно посмотреть игру

Шахтер vs Интер / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

После сенсационного поражения от Шерифа первые очки в групповом раунде Лиги чемпионов Шахтер попытается набрать в сегодняшнем поединке с миланским Интером в Киеве. Начало – в 19:45. Онлайн Шахтер – Интер доступен на нашем сайте.

ШАХТЕР – ИНТЕР: ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ

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В прямой трансляции матч Шахтер – Интер во вторник, 28 сентября, начиная с 19:45, покажет платформа Megogo. Поединок доступен к просмотру и на других ресурсах.

  • Megogo
  • Беларусь 5
  • Матч!
  • Viaplay Denmark
  • Nova Sport 3
  • Arena Sport 7 Croatia
  • Cosmote Sport 2
  • Sport 1 Hungary
  • IPLA
  • Eleven Sports 3 Portugal
  • Movistar+

Тете против Бастони / Фото: Reuters

СИТУАЦИЯ В ГРУППЕ

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После первого тура в группе D сенсационно лидирует обидчик Шахтера – Шериф из Тирасполя. Также три очка – у Реала, на старте одолевшего Интер на его поле со счетом 1:0.

ПРОГНОЗ НА МАТЧ

Большим фаворитом сегодняшнего поединка на НСК "Олимпийский" аналитики называют Интер. На победу чемпионов Италии установлен коэффициент 1.55, на ничью – 4.50, на победу "горняков" – 6.00. Исходя из этих котировок, вероятность исходов следующая:

  • выигрыш Шахтера – 16%
  • ничья – 22%
  • выигрыш Интера – 62%
  • наиболее вероятный счет – 0:2

СРАВНЕНИЕ СОСТАВОВ

По оценкам Transfermarkt, кадровая обойма Интера в три раза дороже состава Шахтера – 573 млн евро против 184 млн евро.

Отметим, что перед встречей с Интером Шахтер разгромил в УПЛ Верес 4:1.

Интер же перед поединком с Шахтером разошелся миром 2:2 с Аталантой, пропустив от бывшего "горняка" Малиновского.

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