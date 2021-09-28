Шахтер – Интер: во сколько и где смотреть матч Лиги чемпионов

Шахтер vs Интер / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

После сенсационного поражения от Шерифа первые очки в групповом раунде Лиги чемпионов Шахтер попытается набрать в сегодняшнем поединке с миланским Интером в Киеве. Начало – в 19:45. Онлайн Шахтер – Интер доступен на нашем сайте.

ШАХТЕР – ИНТЕР: ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ

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В прямой трансляции матч Шахтер – Интер во вторник, 28 сентября, начиная с 19:45, покажет платформа Megogo. Поединок доступен к просмотру и на других ресурсах.

Megogo

Беларусь 5

Матч!

Viaplay Denmark

Nova Sport 3

Arena Sport 7 Croatia

Cosmote Sport 2

Sport 1 Hungary

IPLA

Eleven Sports 3 Portugal

Movistar+

Тете против Бастони / Фото: Reuters

СИТУАЦИЯ В ГРУППЕ

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После первого тура в группе D сенсационно лидирует обидчик Шахтера – Шериф из Тирасполя. Также три очка – у Реала, на старте одолевшего Интер на его поле со счетом 1:0.

ПРОГНОЗ НА МАТЧ

Большим фаворитом сегодняшнего поединка на НСК "Олимпийский" аналитики называют Интер. На победу чемпионов Италии установлен коэффициент 1.55, на ничью – 4.50, на победу "горняков" – 6.00. Исходя из этих котировок, вероятность исходов следующая:

выигрыш Шахтера – 16%

ничья – 22%

выигрыш Интера – 62%

наиболее вероятный счет – 0:2

СРАВНЕНИЕ СОСТАВОВ

По оценкам Transfermarkt, кадровая обойма Интера в три раза дороже состава Шахтера – 573 млн евро против 184 млн евро.

Отметим, что перед встречей с Интером Шахтер разгромил в УПЛ Верес 4:1.

Интер же перед поединком с Шахтером разошелся миром 2:2 с Аталантой, пропустив от бывшего "горняка" Малиновского.