Шахтар – Інтер: о котрій і де дивитися матч Ліги чемпіонів

/ Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Після сенсаційної поразки від Шерифа перші очки в груповому раунді Ліги чемпіонів Шахтар спробує набрати в сьогоднішньому поєдинку з міланським Інтером у Києві. Початок – о 19:45. Онлайн Шахтар – Інтер доступний на нашому сайті.

ШАХТАР – ІНТЕР: ДЕ ДИВИТИСЯ МАТЧ

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У прямій трансляції матч Шахтар – Інтер у вівторок, 28 вересня, починаючи з 19:45, покаже платформа Megogo. Поєдинок доступний для перегляду і на інших ресурсах.

Megogo

Білорусь 5

Матч!

Viaplay Denmark

Nova Sport 3

Arena Sport 7 Croatia

Cosmote Sport 2

Sport 1 Hungary

IPLA

Eleven Sports 3 Portugal

Movistar +

/ Фото: Reuters

СИТУАЦІЯ В ГРУПІ

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Після першого туру в групі D сенсаційно лідирує кривдник Шахтаря – Шериф із Тирасполя. Також три очки – у Реала, який на старті здолав Інтер на його полі з рахунком 1:0.

ПРОГНОЗ НА МАТЧ

Великим фаворитом сьогоднішнього поєдинку на НСК "Олімпійський" аналітики називають Інтер. На перемогу чемпіонів Італії встановлено коефіцієнт 1.55, на нічию – 4.50, на перемогу "гірників" – 6.00. Виходячи з цих котирувань, ймовірність результатів така:

виграш Шахтаря – 16%

нічия – 22%

виграш Інтера – 62%

найбільш ймовірний рахунок – 0:2

ПОРІВНЯННЯ СКЛАДІВ

За оцінками Transfermarkt, кадрова обойма Інтера втричі дорожча за склад Шахтаря – 573 млн євро проти 184 млн євро.

Відзначимо, що перед зустріччю з Інтером Шахтар розгромив в УПЛ Верес 4:1 .

Інтер ж перед поєдинком з Шахтарем розійшовся миром 2:2 з Аталантою, пропустивши від колишнього "гірника" Маліновського.