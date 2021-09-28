Шахтар – Інтер: о котрій і де дивитися матч Ліги чемпіонів

/ Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"
Після сенсаційної поразки від Шерифа перші очки в груповому раунді Ліги чемпіонів Шахтар спробує набрати в сьогоднішньому поєдинку з міланським Інтером у Києві. Початок – о 19:45. Онлайн Шахтар – Інтер доступний на нашому сайті.
ШАХТАР – ІНТЕР: ДЕ ДИВИТИСЯ МАТЧ
У прямій трансляції матч Шахтар – Інтер у вівторок, 28 вересня, починаючи з 19:45, покаже платформа Megogo. Поєдинок доступний для перегляду і на інших ресурсах.
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СИТУАЦІЯ В ГРУПІ
Після першого туру в групі D сенсаційно лідирує кривдник Шахтаря – Шериф із Тирасполя. Також три очки – у Реала, який на старті здолав Інтер на його полі з рахунком 1:0.
ПРОГНОЗ НА МАТЧ
Великим фаворитом сьогоднішнього поєдинку на НСК "Олімпійський" аналітики називають Інтер. На перемогу чемпіонів Італії встановлено коефіцієнт 1.55, на нічию – 4.50, на перемогу "гірників" – 6.00. Виходячи з цих котирувань, ймовірність результатів така:
- виграш Шахтаря – 16%
- нічия – 22%
- виграш Інтера – 62%
- найбільш ймовірний рахунок – 0:2
ПОРІВНЯННЯ СКЛАДІВ
За оцінками Transfermarkt, кадрова обойма Інтера втричі дорожча за склад Шахтаря – 573 млн євро проти 184 млн євро.
Відзначимо, що перед зустріччю з Інтером Шахтар розгромив в УПЛ Верес 4:1 .
Інтер ж перед поєдинком з Шахтарем розійшовся миром 2:2 з Аталантою, пропустивши від колишнього "гірника" Маліновського.
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