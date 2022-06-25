Семья пряталась в шкафу. У легенды НБА украли 100 тысяч долларов

Картер играл в НБА с 1998 по 2020 год

Винс Картер – рекордсмен НБА по количеству сыгранных сезонов (22) и единственный игрок в истории лиги, выходивший на площадку в четырех десятилетиях. Олимпийский чемпион 2000 года.

Однако такие титулы Картера не остановили грабителей, которые залезли к баскетболисту в дом. Картера в момент ограбления не было дома, зато была его жена с детьми. Напомним, ранее в США застрелили баскетболиста.

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Жена Картера Сонди рассказала полиции, что лежала в постели со своими двумя сыновьями, когда услышала громкие звуки, доносившиеся из передней части дома.

Она взяла детей и спряталась в шкафу в спальне, а затем позвонила в службу 911 и отправила текстовое сообщение находившемуся поблизости дежурному офицеру. Подозреваемый якобы обшарил весь дом и скрылся.

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Офицер полиции сказала, что она увидела неизвестного темнокожего мужчину в черной одежде и маске, который бежал, а затем прыгнул в черный внедорожник и уехал.

Позже было обнаружено большое количество 100-долларовых банкнот, которые в конечном итоге составили 16 100 долларов, сообщает Isport.

Картер сообщил полиции, что 16 тысяч долларов – это лишь часть суммы из более чем 100 000 долларов наличными, которую унес грабитель.

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Винс Картер завершил профессиональную карьеру в 2020 году. В настоящее время работает баскетбольным аналитиком на ESPN.

Кстати, недавно у Поля Погба украли золотую медаль ЧМ-2018.