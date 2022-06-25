Сім'я ховалась у шафі. У легенди НБА вкрали 100 тисяч доларів

Картер грав у НБА з 1998 по 2020 рік

Вінс Картер – рекордсмен НБА за кількістю зіграних сезонів (22) та єдиний гравець в історії ліги, який виходив на майданчик у чотирьох десятиліттях. Олімпійський чемпіон 2000 року.

Однак такі титули Картера не зупинили грабіжників, які залізли до будинку баскетболіста. Картера в момент пограбування не було вдома, проте там була його дружина з дітьми. Нагадаємо, раніше у США застрелили баскетболіста.

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Дружина Картера Сонді розповіла поліції, що лежала у ліжку зі своїми двома синами, коли почула гучні звуки, що долинали з передньої частини будинку.

Вона взяла дітей і сховалася у шафі в спальні, а потім зателефонувала в службу 911 і відправила текстове повідомлення черговому офіцеру, що знаходився поблизу. Підозрюваний нібито обнишпорив увесь будинок і втік.

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Офіцер поліції сказала, що вона побачила невідомого темношкірого чоловіка у чорному одязі та масці, який утікав, а потім стрибнув у чорний позашляховик і поїхав.

Пізніше було виявлено велику кількість 100-доларових банкнот, які зрештою склали 16 100 доларів, повідомляє Isport.

Картер розповів поліції, що 16 тисяч доларів – це лише частина суми із більш ніж 100 000 доларів готівкою, яку забрав грабіжник.

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Вінс Картер завершив професійну кар'єру у 2020 році. В даний час працює баскетбольним аналітиком на ESPN.

До речі, нещодавно у Поля Погба вкрали золоту медаль ЧС-2018.