Першу майку Кобі Браянта продали на аукціоні за солідну суму

Майку, в якій баскетболіст дебютував у НБА, було продано дешевше, ніж очікували організатори аукціону

Речі Кобі Брайанта охоче розкуповують на аукціонах

На початку 2020 року світ баскетболу вразила трагічна новина. Під час польоту вертольотом розбилися Кобі Браянт та його дочка Джіанна.

Після смерті речі Кобі стали "гостями" багатьох аукціонів. Наприклад, уболівальникам Браянта продавали баскетбольне кільце з його будинку, шматок деревини з його підписом і фото Кобі з Леброном Джеймсом.

Реклама

Днями на аукціоні SCP Auctions була розіграна футболка Браянта, де він дебютував у НБА. У ній він провів чотири поєдинки у сезоні 1996/1997.

Покупець, який вважав за краще залишитися анонімом, виклав за неї 2,73 мільйона доларів. При цьому, організатор аукціону Девід Колер розраховував віддати її за 3-5 мільйони.

Читайте також: На місці трагедії встановили пам'ятник Кобі Браянту та його доньці

Реклама

До речі, минулого року іншу майку Кобе з автографом продали за 3,7М. Відтепер її можна назвати найдорожчою річчю у баскетбольному світі.

Нагадаємо, що Браянт провів всю кар'єру в Лос-Анджелесі Лейкерс (1996-2016). За цей час він вибив понад 33,5 тисячі очок, ставши п'ять разів чемпіоном НБА.