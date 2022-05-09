В Америке застрелили баскетболиста. Преступник не пытался бежать

31-летнего Эдриана Пэйна, который ранее выступал в НБА, застрелили на родине. Полиция пока не назвала мотивов преступления

Пэйн успел поиграть в Штатах и в Европе

Бывший игрок НБА Эдриан Пэйн был застрелен рано утром в воскресенье в штате Флорида. Его успели довезти в больницу, но медикам не удалось спасти 31-летнего баскетболиста.

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Застреливший спортсмена 29-летний Лоуренс Дорити остался на месте преступления и сотрудничал с полицией. После допроса он был арестован и заключен в тюрьму по обвинению в умышленном убийстве.

Что послужило причиной стрельбы полиция пока не сообщает.

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Эдриан Пэйн выступал на позициях центрового и тяжелого форварда. Он был выбран Атлантой под 15-м номером на драфте НБА 2014 года. На его счету 107 матчей в НБА в составе таких команд, как Атланта, Миннесота и Орландо.

После этого спортсмен перебрался в Европу, где играл в таких клубах, как Панатинаикос, АСВЕЛ, Орманспор и Ювентус.

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В составе Панатинаикоса он стал чемпионом Греции (2018), в составе АСВЕЛа – чемпионом Франции (2019).