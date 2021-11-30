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11 декабря 00:00
Колос --
Минай --
11 декабря 00:00
Львов --
Ворскла --
11 декабря 00:00
Ингулец --
Десна --
11 декабря 00:00
Мариуполь --
Днепр-1 --
11 декабря 00:00
Верес --
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Семеренко напряглись. Двукратная призерка Кубка IBU представит Украину в Эстерсунде

Сергей Шаховец
30 ноября, 08:33
Главный тренер женской сборной Украины Урош Велепец сделал выводы после выступления на первом этапе Кубка мира и провел ротацию команды

Дарья Блашко / Фото: biathlon.com.ua

Украинские биатлонистки неудачно выступили на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде. Лучший результат среди украинок показала опытная Валя Семеренко, которая заняла 17-е место в индивидуальной гонке. Для усиления сборной Украины была вызвана Дарья Блашко, успешно выступившая на Кубке IBU.

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О том, что Дарья выступит на втором этапе Кубка мира, рассказал наставник женской сборной Украины Урош Велепец.

"Вчера с Дашей договорились, она вечером приедет в Эстерсунд и будет бежать спринт и гонку преследования.

Посмотрим по поводу эстафеты. И, возможно, Настю Меркушину, Иру Петренко или Катю Бех отправим на Кубок IBU", – сказал Велепец в интервью Суспильне спорт.

Урош Велепец

Напомним, на первом этапе Кубка IBU в шведском Идре Дарья Блашко завоевала две бронзовые медали.

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Украинка Дарья Блашко завоевала бронзовую медаль в женском спринте на Кубке IBU / Фото: IBU

Отметим, что второй этап Кубка мира пройдет в шведском Эстерсунде со 2-го по 5-е декабря.