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11 грудня 00:00
Динамо --
Зоря --
11 грудня 00:00
Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 00:00
Колос --
Минай --
11 грудня 00:00
Львів --
Ворскла --
11 грудня 00:00
Інгулець --
Десна --
11 грудня 00:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
11 грудня 00:00
Верес --
Рух --
11 грудня 00:00
Чорноморець --
Металіст 1925 --
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Семеренко напружилися. Дворазова призерка Кубка IBU представить Україну в Естерсунді

Сергій Шаховець
30 листопада, 08:33
Головний тренер жіночої збірної України Урош Велепець зробив висновки після виступу на першому етапі Кубка світу та провів ротацію команди

Дарина Блашко / Фото: biathlon.com.ua

Українські біатлоністки невдало виступили на першому етапі Кубка світу в Естерсунді. Найкращий результат серед українок показала досвідчена Валя Семеренко, яка посіла 17-е місце в індивідуальній гонці. Для посилення збірної України була викликана Дар'я Блашко, яка успішно виступила на Кубку IBU.

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Про те, що Дар'я виступить на другому етапі Кубка світу, розповів наставник жіночої збірної України Урош Велепець.

"Вчора з Дашею домовилися, вона ввечері приїде в Естерсунд і бігтиме спринт і гонку переслідування.

Подивимося стосовно естафети. І, можливо, Настю Меркушину, Іру Петренко чи Катю Бех відправимо на Кубок IBU", – сказав Велепець в інтерв'ю Суспільне спорт.

Нагадаємо, на першому етапі Кубка IBU у шведському Ідрі Дар'я Блашко здобула дві бронзові медалі.

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Українка Дар'я Блашко здобула бронзову медаль у жіночому спринті на Кубку IBU / Фото: IBU

Зазначимо, що другий етап Кубка світу пройде у шведському Естерсунді з 2-го по 5-е грудня.