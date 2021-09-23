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Динамо 0
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Колос --
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Александрия --
Мариуполь --
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Верес --
25 сентября 19:30
Рух --
Динамо --
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Минай --
Львов --
26 сентября 17:00
Днепр-1 --
Заря --
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Десна --
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Черноморец --
Ингулец --
2 октября 00:00
Динамо --
Шахтер --
2 октября 00:00
Заря --
Десна --
2 октября 00:00
Колос --
Черноморец --
2 октября 00:00
Ворскла --
Ингулец --
2 октября 00:00
Львов --
Днепр-1 --
2 октября 00:00
Верес --
Александрия --
2 октября 00:00
Мариуполь --
Рух --
2 октября 00:00
Металлист 1925 --
Минай --
22 сентября 21:00
Шахтер --
Динамо --
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Аякс --
Бешикташ --
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Селезнева оставили без футбола за средний палец

Александр Трикиша
23 сентября, 16:09
Нападающий Миная Евгений Селезнев получил два матча дисквалификации за хамство во время матча против Ворсклы. Форвард показал болельщикам полтавского клуба средний палец

Евгений Селезнев на два матча остался без футбола / Фото: YouTube-канал Бомбардир

После возвращения в украинский футбол Евгений Селезнев не может без скандалов. Недавно ему пришлось оправдываться за отсутствие слогана "Слава Украине" на футболке.

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Очередной зашквар случился во время матча 8-го тура чемпионата Украины против Ворсклы. Покидая поле, Селезнев показал средний палец трибунам в ответ на выкрики и свист болельщиков.

Сегодня КДК УАФ дисквалифицировал Селезнева на два матча. Он пропустит поединки против Львова и Металлиста-1925.

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Селезнев пришел в Минай с целью побить бомбардирский рекорд чемпионата Украины. На данный момент на счету 116 мячей. До рекорда Максима Шацкого остается еще восемь голов. Однако в текущем сезоне Селезнев еще ни разу не отличился, хотя провел уже семь матчей.

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