Селезньова залишили без футболу за середній палець

Євген Селезньов на два матчі залишився без футболу / Фото: YouTube-канал Бомбардир

Після повернення в український футбол Євген Селезньов не може без скандалів. Нещодавно йому довелося виправдовуватися за відсутність слогана "Слава Україні" на футболці

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Черговий зашквар трапився під час матчу 8-го туру чемпіонату України проти Ворскли. Залишаючи поле, Селезньов показав середній палець трибунам у відповідь на вигуки і свист уболівальників.

Сьогодні КДК УАФ дискваліфікував Селезньова на два матчі. Він пропустить поєдинки проти Львова і Металіста-1925.

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Селезньов прийшов в Минай з метою побити бомбардирський рекорд чемпіонату України. На цей момент на рахунку 116 м'ячів. До рекорду Максима Шацького залишається ще вісім голів. Однак в поточному сезоні Селезньов ще жодного разу не відзначився, хоча провів вже сім матчів.