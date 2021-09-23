22 вересня 21:00
Шахтар 3
Динамо 0
24 вересня 19:30
Колос --
Ворскла --
25 вересня 14:00
Олександрія --
Маріуполь --
25 вересня 17:00
Шахтар --
Верес --
25 вересня 19:30
Рух --
Динамо --
26 вересня 14:00
Минай --
Львів --
26 вересня 17:00
Дніпро-1 --
Зоря --
26 вересня 19:30
Десна --
Металіст 1925 --
27 вересня 19:30
Чорноморець --
Інгулець --
2 жовтня 00:00
Динамо --
Шахтар --
2 жовтня 00:00
Зоря --
Десна --
2 жовтня 00:00
Колос --
Чорноморець --
2 жовтня 00:00
Ворскла --
Інгулець --
2 жовтня 00:00
Львів --
Дніпро-1 --
2 жовтня 00:00
Верес --
Олександрія --
2 жовтня 00:00
Маріуполь --
Рух --
2 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Минай --
22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
28 вересня 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 вересня 19:45
Шахтар --
Інтер --
28 вересня 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сіті --
28 вересня 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 вересня 22:00
Порту --
Ліверпуль --
28 вересня 22:00
Мілан --
Атлетіко --
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Спортинг --
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Реал --
Шериф --
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Аталанта --
Янг Бойз --
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Зеніт --
Мальме --
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Баварія --
Динамо --
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Бенфіка --
Барселона --
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Манчестер Юнайтед --
Вільярреал --
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Вольфсбург --
Севілья --
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Зальцбург --
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Селезньова залишили без футболу за середній палець

Олександр Трикіша
23 вересня, 16:09
Нападаючий Миная Євген Селезньов отримав два матчі дискваліфікації за хамство під час матчу проти Ворскли. Форвард показав вболівальникам полтавського клубу середній палець

Євген Селезньов на два матчі залишився без футболу / Фото: YouTube-канал Бомбардир

Після повернення в український футбол Євген Селезньов не може без скандалів. Нещодавно йому довелося виправдовуватися за відсутність слогана "Слава Україні" на футболці

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Черговий зашквар трапився під час матчу 8-го туру чемпіонату України проти Ворскли. Залишаючи поле, Селезньов показав середній палець трибунам у відповідь на вигуки і свист уболівальників.

Сьогодні КДК УАФ дискваліфікував Селезньова на два матчі. Він пропустить поєдинки проти Львова і Металіста-1925.

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Селезньов прийшов в Минай з метою побити бомбардирський рекорд чемпіонату України. На цей момент на рахунку 116 м'ячів. До рекорду Максима Шацького залишається ще вісім голів. Однак в поточному сезоні Селезньов ще жодного разу не відзначився, хоча провів вже сім матчів.

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