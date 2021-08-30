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Патриотический скандал: Селезнев объяснил отсутствие слогана "Слава Украине" на футболке

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
30 августа, 12:46
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Нападающий Евгений Селезнев попал в скандал, выйдя на матч против Шахтера без герба УАФ и слоганов "Слава Украине" и "Героям Слава", но утверждает, что его вины в этом нет
Евгений Селезнев вышел на поле в футболке без герба УАФ
Евгений Селезнев вышел на поле в футболке без герба УАФ

С нового сезона на форме команд Премьер-лиги должен быть нанесены большой герб УАФ и слоганы "Слава Украине" и "Героям Слава", однако на футболке Селезнева они отсутствовали.

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Впрочем, сам Селезнев заявляет, что не виноват в этом, ведь за экипировку отвечают другие люди.

"Ребята, поймите меня правильно. Я – не администратор команды, я не слежу за футболками. Какую мне футболку дали – такую я и надел. Я не делаю сам себе футболки.

Я и регламента не знаю: что надо набивать, а что не надо. Я не разбираюсь в этом. Мне дали футболку – я ее надел.

Только после матча появился этот кипиш. Мне сказали, что забыли набить. Детский сад какой-то, ко мне какие претензии? Не могу понять, почему такое раздули. В Instagram уже тоже кричат, что я такой и сякой", – говорит нападающий.

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Также украинский футболист добавил, что всю жизнь работал на улучшение имиджа Украины.

"Ребята, я на страну работал всю жизнь, налоги платил, делал имя стране. И такое говорить обо мне? Мне надо за каждой надписью следить? Есть же люди, которые должны это делать. Это явно не я", – сказал Селезнев в эфире программы Великий футбол.

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Версию Селезнева подтвердили и в Минае. В Клубе сообщили, что из-за непредвиденных обстоятельств футболку форварда пришлось заменить в день игры.

"Однако ответственные за экипировку работники клуба, к сожалению, не проконтролировали наличие всех необходимых логотипов и наклеек на форме.

Поэтому Евгений вышел на поле в футболке без шеврона "Слава Украине", – говорится в заявлении на официальном сайте.

Также Минай заявил о готовности понести штрафные санкции и пообещал наказать всех ответственных за этот скандал.

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