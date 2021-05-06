Секси даже на кухне: звезда биатлона показала, как готовит пасту

Доротея Вирер / Фото: Instagram
Одна из лучших биатлонисток мира итальянка Доротея Вирер на своей странице в Instagram показала, как готовит пасту. Впрочем, красотка даже такие будничные занятия делает в обтягивающем мини платье.
"Легкий и хороший обед", – так прокомментировала свои кулинарные способности биатлонистка.
А перед этим Доротея опубликовала яркую фотосессию:
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