15 сентября 22:00
Манчестер Сити 1
Лейпциг 2
15 сентября 22:00
Атлетико 0
Порту 0
15 сентября 22:00
Ливерпуль 3
Милан 2
15 сентября 22:00
Спортинг 1
Аякс 5
15 сентября 22:00
Интер 0
Реал 1
15 сентября 22:00
Брюгге 1
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Аякс --
Бешикташ --
28 сентября 19:45
Шахтер --
Интер --
28 сентября 22:00
Милан --
Атлетико --
28 сентября 22:00
Реал --
Шериф --
28 сентября 22:00
Боруссия Д --
Спортинг --
28 сентября 22:00
Порту --
Ливерпуль --
28 сентября 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 сентября 22:00
ПСЖ --
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Зенит --
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18 сентября 00:00
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Верес --
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Львов --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Рух --
Динамо --
25 сентября 00:00
Шахтер --
Верес --
25 сентября 00:00
Днепр-1 --
Заря --
25 сентября 00:00
Колос --
Ворскла --
25 сентября 00:00
Десна --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Минай --
Львов --
25 сентября 00:00
Александрия --
Мариуполь --
25 сентября 00:00
Черноморец --
Ингулец --
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Шахтер --
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Сборная Украины падает в рейтинге! Вот вам цена последних секунд

Любомир Луканюк
16 сентября, 12:37
Три ничьи в сентябре сказались на показателях команды Александра Петракова. Наша сборная потеряла два места в рейтинге ФИФА

Украина - Франция. Ничья с чемпионами мира / Фото: Getty Images

После отборочных и товарищеских поединков в сентябре, Международная федерация футбола оновила свой рейтинг национальных команд. Сборная Украины продолжила падение.

В этом месяце подопечные Александра Петракова сыграли три поединка. И три ничьи. При том, что наши упустили победу над Казахстаном и Чехией, пропустив голы на последних секундах.

В итоге наша команда потеряла две позиции и сейчас занимает 27-е место. Между Японией и Сербией.

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ТОП-10 СБОРНЫХ МИРА

  1. Бельгия
  2. Бразилия
  3. Англия
  4. Франция
  5. Италия
  6. Аргентина
  7. Португалия
  8. Испания
  9. Мексика
  10. Дания

В первой десятке произошли небольшие изменения. В лидерах остались бельгийцы. Англия обошла Францию, Португалия – Испанию, и появилась Дания.

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