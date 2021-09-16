Збірна України падає в рейтингу! Ось вам ціна останніх секунд

Україна - Франція. Нічия з чемпіонами світу / Фото: Getty Images
Після відбіркових і товариських поєдинків у вересні, Міжнародна федерація футболу оновила свій рейтинг національних команд. Збірна України продовжила падіння.
У цьому місяці підопічні Олександра Петракова зіграли три поєдинки. І три нічиї. При тому, що наші упустили перемогу над Казахстаном і Чехією, пропустивши голи на останніх секундах.
- Відбір на ЧС-2022. Казахстан – Україна – 2:2
- Відбір на ЧС-2022. Франція – Україна – 1:1
- Товариський матч. Чехія – Україна – 1:1
У підсумку наша команда втратила дві позиції і зараз займає 27-е місце. Між Японією і Сербією.
ТОП-10 ЗБІРНИХ СВІТУ
- Бельгія
- Бразилія
- Англія
- Франція
- Італія
- Аргентина
- Португалія
- Іспанія
- Мексика
- Данія
У першій десятці відбулися невеликі зміни. У лідерах залишилися бельгійці. Англія обійшла Францію, Португалія – Іспанію, і з'явилася Данія.