15 вересня 22:00
Манчестер Сіті 1
Лейпциг 2
15 вересня 22:00
Атлетіко 0
Порту 0
15 вересня 22:00
Ліверпуль 3
Мілан 2
15 вересня 22:00
Спортинг 1
Аякс 5
15 вересня 22:00
Інтер 0
Реал 1
15 вересня 22:00
Брюгге 1
ПСЖ 1
28 вересня 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 вересня 19:45
Шахтар --
Інтер --
28 вересня 22:00
Мілан --
Атлетіко --
28 вересня 22:00
Реал --
Шериф --
28 вересня 22:00
Боруссія Д --
Спортинг --
28 вересня 22:00
Порту --
Ліверпуль --
28 вересня 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 вересня 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сіті --
29 вересня 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 вересня 19:45
Зеніт --
Мальме --
29 вересня 22:00
Баварія --
Динамо --
29 вересня 22:00
Бенфіка --
Барселона --
29 вересня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вільярреал --
29 вересня 22:00
Вольфсбург --
Севілья --
29 вересня 22:00
Зальцбург --
Лілль --
29 вересня 22:00
Ювентус --
Челсі --
17 вересня 19:30
Десна --
Рух --
18 вересня 00:00
Динамо --
Олександрія --
18 вересня 00:00
Маріуполь --
Шахтар --
18 вересня 00:00
Зоря --
Чорноморець --
18 вересня 00:00
Інгулець --
Колос --
18 вересня 00:00
Ворскла --
Минай --
18 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Верес --
18 вересня 00:00
Львів --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Рух --
Динамо --
25 вересня 00:00
Шахтар --
Верес --
25 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Зоря --
25 вересня 00:00
Колос --
Ворскла --
25 вересня 00:00
Десна --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Минай --
Львів --
25 вересня 00:00
Олександрія --
Маріуполь --
25 вересня 00:00
Чорноморець --
Інгулець --
22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
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Збірна України падає в рейтингу! Ось вам ціна останніх секунд

Любомир Луканюк
16 вересня, 12:37
Три нічиї у вересні позначилися на показниках команди Олександра Петракова. Наша збірна втратила два місця в рейтингу ФІФА

Україна - Франція. Нічия з чемпіонами світу / Фото: Getty Images

Після відбіркових і товариських поєдинків у вересні, Міжнародна федерація футболу оновила свій рейтинг національних команд. Збірна України продовжила падіння.

У цьому місяці підопічні Олександра Петракова зіграли три поєдинки. І три нічиї. При тому, що наші упустили перемогу над Казахстаном і Чехією, пропустивши голи на останніх секундах.

У підсумку наша команда втратила дві позиції і зараз займає 27-е місце. Між Японією і Сербією.

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ТОП-10 ЗБІРНИХ СВІТУ

  1. Бельгія
  2. Бразилія
  3. Англія
  4. Франція
  5. Італія
  6. Аргентина
  7. Португалія
  8. Іспанія
  9. Мексика
  10. Данія

У першій десятці відбулися невеликі зміни. У лідерах залишилися бельгійці. Англія обійшла Францію, Португалія – Іспанію, і з'явилася Данія.

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