Дали бой! Чемпионам мира не удалось обыграть Украину

Сборная Украины сыграла вничью с Францией в матче отбора на ЧМ-2022, но сохраняет шансы на выход из группы

Украина - Франция 1:1, матч отбора ЧМ-2022

Александр Петраков радикально изменил стартовый состав по сравнению с поединком против Казахстана, который завершился вничью 2:2. В основе украинской сборной вышло сразу пять новых футболистов – Тымчик, Кривцов, Степаненко, Шапаренко и Цыганков. Мы проводили онлайн матча Украина – Франция.

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Украина на первых минутах матча с Францией попыталась повторить дебют с казахами – на ударную позицию вышел Яремчук, но защитники французов заблокировали удар форварда Бенфики.

Первый по-настоящему опасный момент гости создали на 27-й минуте матча. На линии штрафной площадки мяч получил Антуан Гризманн, тот в одно касание пробил – мяч пролетел рядом со штангой.

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Свой шанс открыть счет в матче Украина создала на 34-й минуте. После подачи углового Ярмоленко пробивал в створ ворот, Льорис отбил мяч на Забарного, но удар защитника Динамо был выше рамки. Такие моменты нужно реализовывать.

В конце первого тайма Николай Шапаренко создал шедевр в ворота Льориса. Наш полузащитник подхватил мяч на линии штрафной и пушечным ударом точно пробил в девятку! 1:0 – первый тайм был за Украиной.

На старте второго тайма Франция сравняла счет. Рабьо выиграл верховую борьбу в штрафной и пробил головой, мяч срикошетил к Марсьялю, который с нескольких метров пробил Пятова – 1:1.

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На 78-й минуте матча должен был забивать Мусса Диаби, но мяч после его удара угодил в штангу.

Украина в боевом матче с чемпионом мира добывает пятую ничью в отборе.

Отбор на ЧМ-2022. Группа D.

Украина – Франция – 1:1.

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Голы: Шапаренко, 44 – Марсьяль, 50.

Украина: Пятов, Тымчик, Матвиенко, Кривцов, Забарный, Миколенко, Степаненко, Шапаренко (Сидорчук, 90), Цыганков (Малиновский, 81), Ярмоленко (Зубков, 90+3), Яремчук (Сикан, 81).

Франция: Льорис, Дюбуа, Зума, Кимпембе, Динь, Чуамени (Верету, 83), Погба, Рабьо, Коман (Диаби, 63), Гризманн, Марсьяль (Бензема, 63).

Турнирная таблица группы D