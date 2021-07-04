Самолет сборной Украины из Рима опаздывает на час: что произошло с рейсом

Команда Андрея Шевченко возвращается домой после выхода в четвертьфинал Евро-2020. В аэропорту Борисполь ее уже заждались болельщики

Сборная Украины возвращается домой / Фото: УАФ

3 июля в Риме сборная Украины отыграла свой последний матч на Евро-2020, уступив в четвертьфинале Англии 0:4. А сегодня команда Андрея Шевченко возвращается домой. И в аэропорту "Борисполь" ее ждет теплый прием болельщиков. Онлайн прилета сборной Украины доступен на нашем сайте со всеми подробностями.

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Изначально самолет сборной ждали в Борисполе 4 июля в 15.20, однако в итоге прилет сдвинули на час. Борт команды Андрея Шевченко должен сесть под Киевом ориентировочно в 16.25.

"Задержка связана с организационными моментами. Так решили футболисты, ведь рейс чартерный", – сообщили нам организаторы встречи сборной

Сборную Украины ждут в аэропорту / Фото: Getty Images

Любители футбола начали собираться в аэропорту "Борисполь" где-то за два часа до прилета. На крыше паркинга терминала D, где состоится официальная часть встречи, к этом времени находилось уже порядка 100 человек с дудками и национальными флагами. Для футболистов поставили сцену.

Ранее мы писали, что Шевченко уже ждут в Катаре.

А также сообщили, останется ли Шевченко в сборной Украины.