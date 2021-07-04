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Шевченко уже ждут в Катаре: тренер написал пост о своем пути и отметил, кем гордится

Елена Павлова Елена Павлова
4 июля, 11:36
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Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко гордится выступлением своей команды на чемпионате Евро-2020, несмотря на разгром от Англии в четвертьфинале в Риме
Андрей Шевченко благодарен сборной и фанатам
Андрей Шевченко благодарен сборной и фанатам / Фото: Getty Images

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко после крупного поражения от Англии (0:4) в четвертьфинале Евро-2020 написал трогательный пост благодарности своим игрокам и фанатам.

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"Вчера вечером мы встретились с сильной командой. Спасибо всем фанатам за вашу потрясающую поддержку, это было так важно на нашем пути. Горжусь игрой своей команды на Евро-2020. Вы написали отличные страницы для украинского футбола", – отметил в Twitter тренер украинской команды

Под постом все дружно благодарили Шевченко за работу и отмечали, что четвертьфинал – отличное достижение для Украины. Причем так думали и украинские любители футбола, и иностранные. "Не расстраивайтесь, вы идеальны", – написала одна и болельщиц. А пользователь Twitter из Катара заявил, что ждет тренера и его сборную на ЧМ-2022.

Ранее Шевченко прокомментировал вылет с Евро-2020, отметив, что нам еще рано брать такие вершины.

Мы также писали, останется ли Шевченко в сборной Украины.

А Фьюри заявил, что не видел такого избиения Украины со времен Кличко.

Смотрите обзор матча Украины и Англии в Риме

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И
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3
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3
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3
4
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И
Г
О
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3
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2
Австрия
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3
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И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Чехия
3
3:2
4
3
Хорватия
3
4:3
4
4
Шотландия
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1:5
1
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И
Г
О
1
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3
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7
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3
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5
3
Словакия
3
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3
4
Польша
3
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1
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И
Г
О
1
Франция
3
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5
2
Германия
3
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3
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