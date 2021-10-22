Самая крупная победа Металлиста. Под горячую руку попал Ингулец

В Харькове было много борьбы и голов / Фото: Металлист 1925
12-й тур чемпионата Украины по футболу продолжился в Харькове. Ранее Десна и Александрия не определили победителя.
А вот Металлист 1925 разгромил на своем поле Ингулец. В ворота гостей влетело четыре мяча.
Первый зрителям пришлось ждать долго. Лишь перед самым перерывом харьковчане вышли вперед. Батюшин красивым ударом из-за штрафной поразил верхний угол ворот.
Добил Металлист соперника по истечении часа игры. За две минуты Западня и Марлинсон довели счет до разгрома. А точку в матче поставил Крысков.
Металлист – Ингулец – 4:0
Голы: Батюшин (40), Западня (64), Марлисон (66), Крысков (83)
Это самая крупная победа Металлиста 1925 в Премьер-лиге. Она позволила харьковчанам приблизиться к зоне еврокубков. А вот Ингульцу приходится думать, как не вылететь в Первую лигу.
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