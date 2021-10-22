22 октября 17:00
Десна 1
Александрия 1
22 октября 19:30
Металлист 1925 4
Ингулец 0
23 октября 14:00
Верес --
Мариуполь --
23 октября 17:00
Ворскла --
Шахтер --
23 октября 19:30
Черноморец --
Львов --
24 октября 14:00
Рух --
Минай --
24 октября 17:00
Динамо --
Днепр-1 --
24 октября 19:30
Заря --
Колос --
30 октября 00:00
Мариуполь --
Динамо --
30 октября 00:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 00:00
Металлист 1925 --
Заря --
30 октября 00:00
Колос --
Львов --
30 октября 00:00
Ворскла --
Черноморец --
30 октября 00:00
Днепр-1 --
Минай --
30 октября 00:00
Рух --
Александрия --
30 октября 00:00
Ингулец --
Верес --
24 октября 17:15
Барселона --
Реал --
24 октября 18:30
Манчестер Юнайтед --
Ливерпуль --
2 ноября 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 ноября 19:45
Мальме --
Челси --
2 ноября 22:00
Динамо --
Барселона --
2 ноября 22:00
Бавария --
Бенфика --
2 ноября 22:00
Вильярреал --
Янг Бойз --
2 ноября 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 ноября 22:00
Севилья --
Лилль --
2 ноября 22:00
Ювентус --
Зенит --
3 ноября 19:45
Милан --
Порту --
3 ноября 19:45
Реал --
Шахтер --
3 ноября 22:00
Манчестер Сити --
Брюгге --
3 ноября 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 ноября 22:00
Ливерпуль --
Атлетико --
3 ноября 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
3 ноября 22:00
Боруссия Д --
Аякс --
3 ноября 22:00
Шериф --
Интер --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта ЧУ по футболу

Самая крупная победа Металлиста. Под горячую руку попал Ингулец

Любомир Луканюк
22 октября, 21:40
Харьковчане забили четыре гола соперникам и приблизились к зоне еврокубков

В Харькове было много борьбы и голов / Фото: Металлист 1925

12-й тур чемпионата Украины по футболу продолжился в Харькове. Ранее Десна и Александрия не определили победителя.

А вот Металлист 1925 разгромил на своем поле Ингулец. В ворота гостей влетело четыре мяча.

Реклама

Первый зрителям пришлось ждать долго. Лишь перед самым перерывом харьковчане вышли вперед. Батюшин красивым ударом из-за штрафной поразил верхний угол ворот.

Добил Металлист соперника по истечении часа игры. За две минуты Западня и Марлинсон довели счет до разгрома. А точку в матче поставил Крысков.

Металлист – Ингулец – 4:0
Голы: Батюшин (40), Западня (64), Марлисон (66), Крысков (83)

Реклама

Это самая крупная победа Металлиста 1925 в Премьер-лиге. Она позволила харьковчанам приблизиться к зоне еврокубков. А вот Ингульцу приходится думать, как не вылететь в Первую лигу.

Читайте также: Даже когда меня взрывали – это не тот драйв: почему президент украинского клуба тратит миллионы

Турнирная таблица

Реклама