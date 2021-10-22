22 жовтня 17:00
Десна 1
Олександрія 1
22 жовтня 19:30
Металіст 1925 4
Інгулець 0
23 жовтня 14:00
Верес --
Маріуполь --
23 жовтня 17:00
Ворскла --
Шахтар --
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
24 жовтня 14:00
Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
30 жовтня 00:00
Маріуполь --
Динамо --
30 жовтня 00:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Зоря --
30 жовтня 00:00
Колос --
Львів --
30 жовтня 00:00
Ворскла --
Чорноморець --
30 жовтня 00:00
Дніпро-1 --
Минай --
30 жовтня 00:00
Рух --
Олександрія --
30 жовтня 00:00
Інгулець --
Верес --
24 жовтня 17:15
Барселона --
Реал --
24 жовтня 18:30
Манчестер Юнайтед --
Ліверпуль --
2 листопада 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 листопада 19:45
Мальме --
Челсі --
2 листопада 22:00
Динамо --
Барселона --
2 листопада 22:00
Баварія --
Бенфіка --
2 листопада 22:00
Вільярреал --
Янг Бойз --
2 листопада 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 листопада 22:00
Севілья --
Лілль --
2 листопада 22:00
Ювентус --
Зеніт --
3 листопада 19:45
Мілан --
Порту --
3 листопада 19:45
Реал --
Шахтар --
3 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
Брюгге --
3 листопада 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 листопада 22:00
Ліверпуль --
Атлетіко --
3 листопада 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
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Найбільша перемога Металіста. Під гарячу руку потрапив Інгулець

Любомир Луканюк
22 жовтня, 21:40
Харків'яни забили чотири голи суперникам і наблизилися до зони єврокубків

У Харкові було багато боротьби і голів / Фото: Металіст 1925

12-й тур чемпіонату України з футболу продовжився у Харкові. Раніше Десна і Олександрія не визначили переможця.

А ось Металіст 1925 розгромив на своєму полі Інгулець. У ворота гостей влетіло чотири м'ячі.

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Перший глядачам довелося чекати довго. Лише перед самою перервою харків'яни вийшли вперед. Батюшін красивим ударом з-за меж штрафного вразив верхній кут воріт.

Добив Металіст суперника по закінченню години гри. За дві хвилини Западня та Марлінсон довели рахунок до розгрому. А крапку в матчі поставив Криськів.

Металіст – Інгулець – 4: 0
Голи: Батюшін (40), Западня (64), Марлісон (66), Криськів (83)

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Це найбільша перемога Металіста 1925 у Прем'єр-лізі. Вона пдозволила харків'янам наблизитися до зони єврокубків. А ось Інгульцю доводиться думати, як не вилетіти у Першу лігу.

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