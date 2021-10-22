Соседи разошлись мирно: что происходило в Чернигове

Встреча середняков украинской Премьер-лиги Десны и Александрии завершилась со счетом – 1:1, голы были забиты в первом тайме

Команды забили по одному мячу / Фото: ФК "Десна" Чернигов

В Чернигове стартовал 12-й тур чемпионата Украины по футболу. Встречались соседи по турнирной таблице – Десна принимала Александрию.

Все самое интересное на поле произошло до перерыва. Команды обменялись голами.

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Сначала счет открыли гости. Третьяков в падении точно пробил в нижний угол.

Но Десну это не смутило и команда довольно быстро отыгралась. После подачи в штрафную, Безбородько красиво принял мяч и вогнал его под перекладину.

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После перерыва игра не оживилась и моментов почти не было. В концовке встречи Устименко отправил мяч в ворота хозяев, но рефери зафиксировал офсайд.

Десна – Александрия – 1:1

Голы: Безбородько (35) – Третьяков (28)

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