С Зинченко не связывался: игрок Сити и сборной Англии – про отношение к украинцу

Английский защитник Джон Стоунз накануне матча 1/4 финала против Украины 3 июля в Риме признался, что не общался со своим партнером по Манчестеру и уважает соперника

Джон Стоунз на тренировке сборной Англии / Фото: Reuters

Защитник сборной Англии и Манчестер Сити Джон Стоунз накануне встречи 1/4 финала против Украины 3 июля в Риме рассказал про настрой британцев и своего одноклубника Александра Зинченко. Начало встречи – 22:00. Мультимедийная онлайн-трансляция Украина – Англия доступна на нашем сайте со всеми интересными подробностями, фото и видео.

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"Если сможем пройти весь путь до конца и выиграть турнир, не пропустив, это станет большим достижением в истории, но впереди у нас сильный соперник, и пока мы сосредоточены только на этой игре. Я знаю, что у Украины хорошая команда, которая забила пару отличных голов в предыдущих матчах", – цитирует Стоунза сайт УЕФА

Зинченко и Стоунз, Манчестер Сити / Фото: Reuters

"С Зинченко по поводу матча не, не говорил. Не собираюсь с ним связываться. Думаю, что и он не собирается. Надеюсь, мы сможем поговорить после игры. Я очень уважаю Зинни на поле и в жизни. Знаю, с какой радостью он едет в сборную, когда у нас в Сити идет сезон. Будет здорово сыграть с ним. Никогда не играл ни против него, ни против Украины, так что это для меня в новинку. Надеюсь, что в конце матча именно я будут праздновать победу"

Ранее мы сообщали, что Украина налетала 9 000 км на Евро-2020, у Англии только первый выезд за турнир.

А Бущан сделал громкое заявление перед матчем с британцами. Украина на этом чемпионате еще не наигралась.

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