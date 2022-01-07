С огромной миской кути и без рясы священника. Усик поздравил украинцев с Рождеством

Александр Усик поздравил с Рождеством / Фото: Instagram

На Рождество семья лучшего спортсмена 2021 года отправилась в Буковель. Там украинский чемпион в супертяжелом весе встретил праздник за столом с традиционным украинским блюдом.

Александру досталась огромная тарелка кути, с которой он успешно справился. Теперь Джошуа точно не на что рассчитывать в реванше!

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"С праздником всех! С праздником!", – поздравил Усик своих фанатов в Instagram.

Напомним, что в прошлом году знаменитый боксер облачился в рясу священника и записал рождественское поздравление.

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А вот наступление Нового 2022 года Александр Усик встретил в компании невероятной красотки. Супруга боксера Екатерина в новогоднюю ночь изменилась практически до неузнаваемости.