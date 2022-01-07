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З величезною мискою куті і без ряси священика. Усик привітав українців з Різдвом

Сергій Шаховець
7 січня, 11:46
Український боксер Олександр Усик привітав своїх уболівальників з Різдвом

Олександр Усик привітав із Різдвом / Фото: Instagram

На Різдво сім'я найкращого спортсмена 2021 року вирушила до Буковеля. Там український чемпіон у суперважкій вазі зустрів свято за столом із традиційною українською стравою.

Олександру дісталася величезна тарілка куті, з якою він успішно впорався. Тепер Джошуа точно нема що розраховувати у реванші!

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"Зі святом усіх! Зі святом!", – привітав Усик своїх фанатів у Instagram.

Нагадаємо, що минулого року знаменитий боксер одягнувся в рясу священика і записав Різдвяне привітання.

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А от настання Нового 2022 року Олександр Усик зустрів у компанії неймовірної красуні. Дружина боксера Катерина новорічної ночі змінилася практично до невпізнанності.

Усик і його дружина Катерина / Фото: Instagram