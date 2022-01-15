С ним не церемонятся: Джоковича снова задержали в Австралии

Чемпиона Australian Open отправили в центр для беженцев / Фото: Коллаж: Сегодня
Эпопея с Новаком Джоковичем продолжается. Вчера министр по делам иммиграции Австралии Алекс Хоук повторно аннулировал визу теннисиста.
Ожидалось, что Новак будет на свободе, дожидаясь суда. Но его задержала иммиграционная полиция. Спортсмену грозит депортация. Новый суд назначен на 16 января.
Джокович попал в отель для беженцев / Фото: Коллаж: Сегодня
ДЖОКОВИЧ В АВСТРАЛИИ: ЧТО ПРОИСХОДИТ
- Новак Джокович прилетел в Мельбурн на турнир Australian Open. Однако на паспортном контроле его задержали. У властей возникли сомнения о законности оформления медотвода от прививки против коронавируса.
- Визу теннисиста аннулировали и закрыли в отеле для беженцев. При этом мама лучшего теннисистка мира закатила истерику. Она заявила, что Новак – в плену.
- Однако суд удовлетворил апелляцию Джоковича и разрешил принять участие Открытом чемпионате Австралии.
- Но власти второй раз аннулировали визу серба.
- Там временем, уже три страны грозят тюрьмой Джоковичу.
Фанаты поддержали Новака Джоковича / Фото: Коллаж: Сегодня