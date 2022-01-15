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С ним не церемонятся: Джоковича снова задержали в Австралии

Любомир Луканюк
15 января, 09:04
Сербского теннисиста задержала иммиграционная полиция до суда, который состоится в воскресенье. Новака собрались депортировать из страны

Чемпиона Australian Open отправили в центр для беженцев / Фото: Коллаж: Сегодня

Эпопея с Новаком Джоковичем продолжается. Вчера министр по делам иммиграции Австралии Алекс Хоук повторно аннулировал визу теннисиста.

Ожидалось, что Новак будет на свободе, дожидаясь суда. Но его задержала иммиграционная полиция. Спортсмену грозит депортация. Новый суд назначен на 16 января.

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