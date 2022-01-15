Із ним не церемоняться: Джоковича знову затримали в Австралії

Чемпіона Australian Open відправили в центр для біженців / Фото: Колаж: Сьогодні

Епопея з Новаком Джоковичем продовжується. Учора міністр у справах імміграції Австралії Алекс Хоук повторно анулював візу тенісиста.

Очікувалося, що Новак буде на волі, чекаючи на суд. Але його затримала імміграційна поліція. Спортсменові загрожує депортація. Новий суд призначено на 16 січня.

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Джокович потрапив в готель для біженців / Фото: Колаж: Сьогодні

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