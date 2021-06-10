Российские депутаты скинутся Украине на новую форму: в Госдуме недовольны УЕФА

Руслан Малиновский в новой форме сборной Украины / Фото: Reuters

В России не все довольны решением УЕФА убрать лозунг "Героям слава" с формы сборной Украины для Евро-2020. Так, депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев считает, что экипировку нужно запретить полностью из-за карты Украины вместе с Крымом.

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"Это решение — промежуточная победа здравого смысла. Но не совсем то, что мы хотим. Нам нужно, чтобы на форме многоуважаемой национальной сборной Украины не было никаких агитационных призывов, в том числе спорных территориальных вопросов на карте. Для них – спорных, для нас-то вопрос решен. Очень важно, что УЕФА отреагировал, но надо идти до конца. Соревнования частично проходят на территории РФ и Украине просто неприемлемо привлекать к себе внимание такими способами", – цитирует Свищева sport-express.ru

Форма сборной Украины по футболу / Фото: УАФ

Также депутат считает, что большинство россиян не примут такую агитационную форму сборной Украины:

"Россияне, я думаю, не смогут принять такую форму. Если у них нет денег на новую форму, так давайте скинемся и купим им новую, нормальную, без всяких вышитых территорий. Где взаимоуважение? Мы уважаем команду Украины, а они не могут остаться без всевозможных агитационных аппликаций на форме"

Напомним, что оссийский футбольный союз обратился в УЕФА с требованием запретить форму Украины.

Однако придраться в футбольном Союзе смогли только к одному слогану "Героям слава". Якобы в сочетании со "Слава Украине" он несет явный политический смысл.

Хотя ранее президент УАФ Андрей Павелко сообщил, что форма сборной Украины была согласована задолго до презентации. А УЕФА одобрил новую форму сборной Украины с украинским Крымом и словами "Слава Украине!"