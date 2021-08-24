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Роналду вместе с Месси в форме ПСЖ! Шейх намекнул на трансферную бомбу

Любомир Луканюк
24 августа, 20:59
Форвард Ювентуса Криштиану Роналду может стать игроком Пари Сен-Жермен. Владельцы мечтают создать в своем клубе дуэт суперфорвардов

Два лучших игрока современности могут оказаться в одном клубе

Шейх Хамад бин Халифа Аль Тани, который является братом владельца ПСЖ, опубликовал в Twitter любопытный пост.

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Хамад разместил коллаж с изображением Лионеля Месси и Криштиану Роналду, причем оба в форме Пари Сен-Жермен.

"Может быть?" – подписал публикацию шейх.

Напомним, в августе Пари Сен-Жермен подписал контракт с Лионелем Месси, который покинул Барселону в статусе свободного агента.

Что касается Роналду, то были слухи, что португалец хочет покинуть Ювентус. Агент Роналду предложил своего клиента Манчестер Сити. Английский гранд может заполучить знаменитого португальца за сущие гроши.

Напомним, Роналду в прошлом сезоне провел 44 матча за Ювентус во всех турнирах и забил 36 мячей, после чего стал лучшим бомбардиром Евро-2020.

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