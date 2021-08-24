Роналду разом з Мессі в формі ПСЖ! Шейх натякнув на трансферну бомбу

Два найкращих гравці сучасності можуть опинитися в одному клубі

Шейх Хамад бін Халіфа Аль Тані, який є братом власника ПСЖ, опублікував в Twitter цікавий пост.

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Хамад розмістив колаж із зображенням Ліонеля Мессі і Кріштіану Роналду, причому обидва в формі Парі Сен-Жермен.

"Може бути?" – підписав публікацію шейх.

Нагадаємо, в серпні Парі Сен-Жермен підписав контракт з Ліонелем Мессі, який покинув Барселону в статусі вільного агента.

Що стосується Роналду, то були чутки, що португалець хоче покинути Ювентус. Агент Роналду запропонував свого клієнта Манчестер Сіті. Англійський гранд може отримати знаменитого португальця за сущі копійки.

Нагадаємо, Роналду в минулому сезоні провів 44 матчі за Ювентус у всіх турнірах і забив 36 м'ячів, після чого став кращим бомбардиром Євро-2020.