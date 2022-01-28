Реванш Усика и Джошуа придется перенести: свинью подсунул Фьюри

Фьюри, Усик и Джошуа / Фото: Reuters
Все ожидали, что Фьюри сразится с Усиком за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе, но британец неожиданно дал заднюю.
Решение Фьюри разгневало Хирна, ведь вся работа, которую проделали менеджеры для организации супербоя, оказалась напрасной.
"Я не могу понять – ты только что победил Деонтея Уайлдера, далее бой за абсолют, но ты выдираешь промежуточный бой. Вся работа, которая велась за кулисами, рассыпалась", – возмущается промоутер.
Теперь все возвращается к исходной точке, поскольку Фьюри будет защищать титул WBC против Уайта, а Усик проведет реванш с Джошуа,
Но сроки боев немного сдвинулись. Изначально бой Усик – Джошуа планировали провести до конца апреля.
"В настоящее время мы говорим об апреле для Фьюри против Уайта и, возможно, в мае для Джошуа против Усика.
Все, что связано с Усиком и Эй Джеем, очень прямолинейно. Два парня, у нас есть сделка, у нас есть контракт, мы знаем условия, просто нужно договориться, когда и где", – сказал Хирн в интервью talksport.com.
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