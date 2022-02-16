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Реванш Усик – Джоуша на крыше небоскреба в Дубае: невероятный план промоутера

Алексей Андрейцев
16 февраля, 22:40
Организация реванша между Александром Усиком и Энтони Джошуа идет полным ходом. Сейчас промоутер британца Эдди Хирн проводит ряд встреч относительно места проведения боя

Усик и Джошуа могли бы боксировать на вершине небоскреба / Фото: Twitter, Коллаж: Сегодня

Как мы уже писали, Россия сорвала реванш Усик – Джошуа в Украине, но наша страна не была главным претендентом.

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Сам Хирн ранее признавался, что хотел бы снова провести бой в Великобритании. Но готов рассмотреть и другие варианты. Даже самые невероятные

"Эдди Хирн сегодня на вертолетной площадке на вершине Бурдж-аль-Араб в Дубае, ОАЭ.

На прошлой неделе он сообщил, что назначил встречи по всему миру, чтобы обсудить возможные сделки по проведению реванша между Александром Усиком и Энтони Джошуа в мае", – сообщил журналист Майкл Бенсон в Twitter.

Несмотря на потрясающий вид, вряд ли бой на самом деле пройдет на вертолетной площадке. Главная проблема – отсутствие места для зрителей, а ведь это главный фактор в выборе места проведения боя.

Ранее промоутер Усика Александр Красюк рассказывал, что главный фактор при выборе места проведения боя – это доход от продажи билетов.