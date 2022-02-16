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Реванш Усик – Джоуша на даху хмарочоса в Дубаї: неймовірний план промоутера

Олексій Андрейцев
16 лютого, 22:40
Організація реваншу між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа йде повним ходом. Наразі промоутер британця Едді Гірн проводить низку зустрічей щодо місця проведення бою

Усик і Джошуа могли б боксувати на вершині хмарочоса / Фото: Twitter, Колаж: Сьогодні

Як ми вже писали, Росія зірвала реванш Усик – Джошуа в Україні, але наша країна не була головним претендентом.

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Сам Гірн раніше зізнавався, що хотів би знову провести бій у Великій Британії. Але готовий розглянути інші варіанти. Навіть найнеймовірніші

"Едді Гірн сьогодні на вертолітному майданчику на вершині Бурдж-аль-Араб у Дубаї, ОАЕ".

Минулого тижня він повідомив, що призначив зустрічі по всьому світу, щоб обговорити можливі угоди щодо проведення реваншу між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа у травні", – повідомив журналіст Майкл Бенсон у Twitter.

Незважаючи на чудовий вигляд, навряд чи бій насправді пройде на вертолітному майданчику. Головна проблема – відсутність місця для глядачів, адже це головний фактор у виборі місця проведення бою.

Раніше промоутер Усика Олександр Красюк розповідав, що головний фактор при виборі місця проведення бою – це дохід від продажу квитків.