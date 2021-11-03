3 ноября 19:45
Милан --
Порту --
3 ноября 19:45
Реал --
Шахтер --
3 ноября 22:00
Манчестер Сити --
Брюгге --
3 ноября 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 ноября 22:00
Ливерпуль --
Атлетико --
3 ноября 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
3 ноября 22:00
Боруссия Д --
Аякс --
3 ноября 22:00
Шериф --
Интер --
5 ноября 19:30
Александрия --
Металлист 1925 --
6 ноября 14:00
Минай --
Мариуполь --
6 ноября 17:00
Динамо --
Ворскла --
6 ноября 19:30
Черноморец --
Рух --
7 ноября 14:00
Ингулец --
Днепр-1 --
7 ноября 17:00
Колос --
Шахтер --
7 ноября 17:00
Заря --
Верес --
7 ноября 19:30
Львов --
Десна --
4 ноября 19:45
Заря --
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Реал – Шахтер: стартовые составы на матч Лиги чемпионов

Александр Трикиша
3 ноября, 18:58
Главные тренеры Реала и Шахтера опубликовали стартовые составы команд на матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов

Шахтер сыграет с Реалом в оранжевых футболках / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Матч состоится сегодня на "Сантьяго Бернабеу", начало – в 19:45. Смотреть Реал – Шахтер можно на нашем сайте.

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Реал: Куртуа, Карвахаль, Милитао, Алаба, Менди, Кроос, Каземиро, Модрич, Васкес, Бензема, Винисиус.

Запасные: Лунин, Фуидиас, Вальехо, Начо, Азар, Асенсио, Марсело, Йович, Иско, Камавинга, Бланко, Гутьеррес.

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Шахтер: Трубин, Додо, Марлон, Матвиенко, Исмаили, Степаненко, Майкон, Алан Патрик, Мудрик, Тете, Фернандо.

Запасные: Пятов, Витао, Кривцов, Маркос Антонио, Дентиньо, Марлос, Бондаренко, Судаков, Соломон, Конопля, Корниенко, Сикан.

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После трех туров у Реала шесть очков и вторая строчка в турнирной таблице группы D. Шахтер имеет всего один балл и располагается на четвертой строчке. В предыдущем матче в Киеве Шахтер проиграл Реалу со счетом 0:5.