3 листопада 19:45
Мілан --
Порту --
3 листопада 19:45
Реал --
Шахтар --
3 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
Брюгге --
3 листопада 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 листопада 22:00
Ліверпуль --
Атлетіко --
3 листопада 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
3 листопада 22:00
Боруссія Д --
Аякс --
3 листопада 22:00
Шериф --
Інтер --
5 листопада 19:30
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 14:00
Минай --
Маріуполь --
6 листопада 17:00
Динамо --
Ворскла --
6 листопада 19:30
Чорноморець --
Рух --
7 листопада 14:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
7 листопада 17:00
Колос --
Шахтар --
7 листопада 17:00
Зоря --
Верес --
7 листопада 19:30
Львів --
Десна --
4 листопада 19:45
Зоря --
ЦСКА Софія --
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Головна Спорт Ліга чемпіонів 2021/22

Реал – Шахтар: стартові склади на матч Ліги чемпіонів

Олександр Трикіша
3 листопада, 18:58
Головні тренери Реала та Шахтаря опублікували стартові склади команд на матч четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів

Шахтар зіграє з Реалом в помаранчевих футболках / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Матч відбудеться сьогодні на "Сантьяго Бернабеу", початок о 19:45. Дивитись Реал – Шахтар можна на нашому сайті.

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Реал: Куртуа, Карвахаль, Мілітао, Алаба, Менді, Кроос, Каземіро, Модріч, Васкес, Бензема, Вінісіус.

Запасні: Лунін, Фуїдіас, Вальєхо, Начо, Азар, Асенсіо, Марсело, Йовіч, Іско, Камавінга, Бланко, Гутьєррес.

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Шахтар: Трубін, Додо, Марлон, Матвієнко, Ісмаїлі, Степаненко, Майкон, Алан Патрік, Мудрік, Тете, Фернандо.

Запасні: Пятов, Вітао, Кривцов, Маркос Антоніо, Дентіньо, Марлос, Бондаренко, Судаков, Соломон, Конопля, Корнієнко, Сікан.

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Після трьох турів у Реала шість очок і другий рядок у турнірній таблиці групи D. Шахтар має всього один бал і розташовується на четвертому рядку. У попередньому матчі у Києві Шахтар програв Реалу з рахунком 0:5 .