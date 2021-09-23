Размеры не имеют значения: Усик сделал яркое сравнение перед боем с Джошуа

Чемпион превосходит в габаритах претендента / Фото: REUTERS

Двое суток осталось до боя года. 25 сентября в Лондоне Александр Усик попытается отобрать чемпионские пояса у Энтони Джошуа.

У букмекеров фаворит встречи британец. Мало того, что Энтони чемпион, так он еще и по габаритам превосходит Александра. Котировки на победу Джошуа – 1.44, на успех Усика – 3.48.

Но это мало волнует Усика. Он видит свое преимущество в другом.

"Сила человека не в том, что он большой или маленький, сила в его духе. Размеры не имеют значения, поскольку Давид был меньше за Голиафа в три раза", – считает Александр.

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Александр Усик в стиле Джокера

Кстати, на пресс-конференции, посвященной бою, Усик удивил. На вопросы он отвечал исключительно на украинском языке. Хотя в повседневной жизни обычно общается на русском.

После общения с прессой боксеры провели дуэль взглядов.