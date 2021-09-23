24 сентября 19:30
Колос --
Ворскла --
25 сентября 14:00
Александрия --
Мариуполь --
25 сентября 17:00
Шахтер --
Верес --
25 сентября 19:30
Рух --
Динамо --
26 сентября 14:00
Минай --
Львов --
26 сентября 17:00
Днепр-1 --
Заря --
26 сентября 19:30
Десна --
Металлист 1925 --
27 сентября 19:30
Черноморец --
Ингулец --
2 октября 00:00
Динамо --
Шахтер --
2 октября 00:00
Заря --
Десна --
2 октября 00:00
Колос --
Черноморец --
2 октября 00:00
Ворскла --
Ингулец --
2 октября 00:00
Львов --
Днепр-1 --
2 октября 00:00
Верес --
Александрия --
2 октября 00:00
Мариуполь --
Рух --
2 октября 00:00
Металлист 1925 --
Минай --
28 сентября 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 сентября 19:45
Шахтер --
Интер --
28 сентября 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сити --
28 сентября 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 сентября 22:00
Порту --
Ливерпуль --
28 сентября 22:00
Милан --
Атлетико --
28 сентября 22:00
Боруссия Д --
Спортинг --
28 сентября 22:00
Реал --
Шериф --
29 сентября 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 сентября 19:45
Зенит --
Мальме --
29 сентября 22:00
Бавария --
Динамо --
29 сентября 22:00
Бенфика --
Барселона --
29 сентября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вильярреал --
29 сентября 22:00
Вольфсбург --
Севилья --
29 сентября 22:00
Зальцбург --
Лилль --
29 сентября 22:00
Ювентус --
Челси --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости бокса

Размеры не имеют значения: Усик сделал яркое сравнение перед боем с Джошуа

Любомир Луканюк
23 сентября, 21:50
Перед боем с чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF Энтони Джошуа украинский боксер рассказал в чем сила человека

Чемпион превосходит в габаритах претендента / Фото: REUTERS

Двое суток осталось до боя года. 25 сентября в Лондоне Александр Усик попытается отобрать чемпионские пояса у Энтони Джошуа.

У букмекеров фаворит встречи британец. Мало того, что Энтони чемпион, так он еще и по габаритам превосходит Александра. Котировки на победу Джошуа – 1.44, на успех Усика – 3.48.

Но это мало волнует Усика. Он видит свое преимущество в другом.

"Сила человека не в том, что он большой или маленький, сила в его духе. Размеры не имеют значения, поскольку Давид был меньше за Голиафа в три раза", – считает Александр.

Читайте также: Усик решил запугать Джошуа. Он вырядился Джокером

Александр Усик в стиле Джокера

Кстати, на пресс-конференции, посвященной бою, Усик удивил. На вопросы он отвечал исключительно на украинском языке. Хотя в повседневной жизни обычно общается на русском.

После общения с прессой боксеры провели дуэль взглядов.

Реклама