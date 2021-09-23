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Інгулець --
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Динамо --
Шахтар --
2 жовтня 00:00
Зоря --
Десна --
2 жовтня 00:00
Колос --
Чорноморець --
2 жовтня 00:00
Ворскла --
Інгулець --
2 жовтня 00:00
Львів --
Дніпро-1 --
2 жовтня 00:00
Верес --
Олександрія --
2 жовтня 00:00
Маріуполь --
Рух --
2 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Минай --
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Аякс --
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Розміри не мають значення: Усик зробив яскраве порівняння перед боєм з Джошуа

Любомир Луканюк
23 вересня, 21:50
Перед боєм з чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, IBF Ентоні Джошуа український боксер розповів, в чому сила людини

Чемпіон перевершує у габаритах претендента / Фото: REUTERS

Дві доби залишилося до бою року. 25 вересня в Лондоні Олександр Усик спробує відібрати чемпіонські пояси у Ентоні Джошуа.

У букмекерів фаворит зустрічі британець. Мало того, що Ентоні чемпіон, так він ще і за габаритами перевершує Олександра. Котирування на перемогу Джошуа – 1.44, на успіх Усика – 3.48.

Але це мало хвилює Усика. Він бачить свою перевагу в іншому.

"Сила людини не в тому, що вона велика чи маленька, сила в її дусі. Розміри не мають значення, оскільки Давид був менший за Голіафа втричі", – вважає Олександр.

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Олександр Усик в стилі Джокера

До речі, на пресконференції, присвяченій бою, Усик здивував. На запитання він відповідав виключно українською мовою. Хоча в повсякденному житті зазвичай спілкується російською.

Після спілкування з пресою боксери провели дуель поглядів.

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