Розміри не мають значення: Усик зробив яскраве порівняння перед боєм з Джошуа

Чемпіон перевершує у габаритах претендента / Фото: REUTERS
Дві доби залишилося до бою року. 25 вересня в Лондоні Олександр Усик спробує відібрати чемпіонські пояси у Ентоні Джошуа.
У букмекерів фаворит зустрічі британець. Мало того, що Ентоні чемпіон, так він ще і за габаритами перевершує Олександра. Котирування на перемогу Джошуа – 1.44, на успіх Усика – 3.48.
Але це мало хвилює Усика. Він бачить свою перевагу в іншому.
"Сила людини не в тому, що вона велика чи маленька, сила в її дусі. Розміри не мають значення, оскільки Давид був менший за Голіафа втричі", – вважає Олександр.
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До речі, на пресконференції, присвяченій бою, Усик здивував. На запитання він відповідав виключно українською мовою. Хоча в повсякденному житті зазвичай спілкується російською.
Після спілкування з пресою боксери провели дуель поглядів.