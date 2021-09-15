Разделась – и на балкон. Украинская гимнастка показала свой отдых

Бачинская любит море

Чемпионка Европейских игр в вольных упражнениях, двукратная бронзовая призерка Юношеских Олимпийских игр Анастасия Бачинская показала, как отдыхает.

Наша гимнастка выложила в Instagram фото с гостиницы. Она принимает солнечные ванны на балконе.

Судя по соцсетям Анастасии, спортсменка любит морской отдых.

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