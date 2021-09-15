15 вересня 19:45
Шериф --
Шахтар --
15 вересня 19:45
Бешикташ --
Боруссія Д --
15 вересня 22:00
Брюгге --
ПСЖ --
15 вересня 22:00
Манчестер Сіті --
Лейпциг --
15 вересня 22:00
Атлетіко --
Порту --
15 вересня 22:00
Ліверпуль --
Мілан --
15 вересня 22:00
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Інтер --
Реал --
28 вересня 19:45
Шахтар --
Інтер --
28 вересня 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 вересня 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сіті --
28 вересня 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 вересня 22:00
Порту --
Ліверпуль --
28 вересня 22:00
Мілан --
Атлетіко --
28 вересня 22:00
Боруссія Д --
Спортинг --
28 вересня 22:00
Реал --
Шериф --
29 вересня 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 вересня 19:45
Зеніт --
Мальме --
17 вересня 19:30
Десна --
Рух --
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18 вересня 00:00
Маріуполь --
Шахтар --
18 вересня 00:00
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Інгулець --
Колос --
18 вересня 00:00
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Верес --
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Львів --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Рух --
Динамо --
25 вересня 00:00
Шахтар --
Верес --
25 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Зоря --
25 вересня 00:00
Колос --
Ворскла --
25 вересня 00:00
Десна --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Минай --
Львів --
25 вересня 00:00
Олександрія --
Маріуполь --
25 вересня 00:00
Чорноморець --
Інгулець --
22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
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Роздяглася – і на балкон. Українська гімнастка показала свій відпочинок

Андрій Трофімов
15 вересня, 18:53
Знаменита українська гімнастка Анастасія Бачинська похвалилася в соцмережах фотографіями з відпочинку

Бачинська любить море

Чемпіонка Європейських ігор у вільних вправах, дворазова бронзова призерка Юнацьких Олімпійських ігор Анастасія Бачинська показала, як відпочиває.

Наша гімнастка виклала в Instagram фото з готелю. Вона приймає сонячні ванни на балконі.

Судячи з соцмереж Анастасії, спортсменка любить морський відпочинок.

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