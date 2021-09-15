Роздяглася – і на балкон. Українська гімнастка показала свій відпочинок

Бачинська любить море

Чемпіонка Європейських ігор у вільних вправах, дворазова бронзова призерка Юнацьких Олімпійських ігор Анастасія Бачинська показала, як відпочиває.

Наша гімнастка виклала в Instagram фото з готелю. Вона приймає сонячні ванни на балконі.

Судячи з соцмереж Анастасії, спортсменка любить морський відпочинок.

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