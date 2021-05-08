Во время просмотра теплых снимков Кристины Ротань просто захватывает дух – как от мексиканских пейзажей, так и от очаровательной фигуры девушки

Кристина Ротань / Фото: Instagram

Жена бывшего полузащитника Динамо и Днепра, а ныне тренера молодежной сборной Украины Руслана Ротаня Кристина согрела фолловеров теплыми снимками со своего отдыха в Мексике. Дело было еще в начале весны, но, по словам красотки, Мексика до сих пор ее не "не отпускает", заставляя поделиться с подписчиками поистине райскими кадрами.

Напомним, ранее супруга Руслана Ротаня восхитила фигурой на "Острове Женщин".

"Вау!" – восхищаются неописуемой красотой поклонники Кристины Ротань

А один из них в комментариях под фото в Instagram обратился к девушке с частным предложением: "Возьми меня на контракт личным фотографом!"

Кристина Ротань / Фото: Instagram

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