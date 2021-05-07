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Раздевал тебя на каждой фотографии! Плохая девочка Бьянка распалила своих фанатов

7 мая, 13:10

Елена Павлова , Андрей Трофимов

Дочь известного английского футболиста Бьянка Гаскойн даже в одежде умеет привлечь к себе повышенное внимание мужчин, а в купальнике – сводит с ума

Бьянка Гаскойн

Бьянка Гаскойн / Фото: Instagram

Дочь известного английского футболиста и скандалиста Пола Гаскойна Бьянка восхищает мужчин своим телом и умением его подать. Фото блондинки в купальнике или нижнем белье всегда вызывают фурор. А на этот раз она еще и взбудоражила поклонников подписью к новому фото в Instagram.

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"В своих мыслях я тебя уже раздела...", – подписала Бьянка новое фото в белом комплекте, с игриво приподнятой футболкой-поло

"Я раздевал тебя на каждой фотографии, которую ты публиковала, детка", – тут же отозвался один из фоловеров. А другой задался вопросом: "Почему-то ты такая шикарная?"

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Напомним, что Бьянка – приемная дочь Гаскойна от брака с давней подругой Шерил, который продлился всего три года. Тем не менее девушка взяла себе фамилию бывшего футболиста и даже пыталась помочь ему в борьбе с алкоголем. Но потом на всю страну заявила, что Гаскойн не раз избивал ее мать, а Пол в ответ отказался от нее как от дочери.

Бьянка стала известна после участия в реалити-шоу. Далее последовали участия в различных телешоу вперемешку со скандалами – девушка крутила с бойцом смешанных единоборств CJ Meeks, но изменила ему с футболистом Джейми О'Харой. Сейчас она встречается с модным фитнес-тренером Крисом Бойсоном.

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Бьянка сделала весьма успешную карьеру модели, особенно востребована у производителей нижнего белья. Также ее регулярно зовут на съемки различных календарей.

Бьянка Гаскойн

Бьянка Гаскойн / Фото: Instagram

Бьянка Гаскойн
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Бьянка Гаскойн / Фото: Instagram

Ранее дочь легенды футбола сфотографировалась полностью обнаженной.

Теннисистка Фанни Штоллар Видео: Instagram

Все подробности в спецтеме Жены и девушки спортсменов

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